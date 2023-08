Neue iOS 17 Beta ist da: So installiert ihr sie

Die Präsentation der neuen iPhone-Generation rückt immer näher. Im September wird Apple das neue iPhone 15 präsentieren. Das bedeutet auch, dass das neue iOS-Betriebssystem nicht mehr allzu weit entfernt ist. In der Regel wird die neue iPhone-Software gleichzeitig mit den neuen iPhones veröffentlicht.

➤ Mehr lesen: iPhone 15 - Alle Details, die bereits bekannt sind

Was die Neuheiten beim iPhone 15 angeht, dürfte es nicht allzu viele Überraschungen geben. Zahlreiche Details sind nämlich bereits bekannt - mehr dazu könnt ihr hier im Überblick nachlesen. Bei iOS 17 wird es noch weniger Überraschungen geben, da die Testversion des neuen iPhone-Betriebssystems bereits seit einigen Wochen verfügbar ist.

➤ Mehr lesen: iOS 17 im Test - Die neuen Funktionen ausprobiert

Installation der Beta-Versionen

Nun hat Apple die neueste Version der Public Beta für iOS veröffentlicht und damit neue Funktionen auf die Apple-Handys gebracht. Wer sich die neuesten iPhone-Features ausprobieren möchte, kann sich die Beta-Version installieren.

Allerdings sollte man dabei einige Dinge berücksichtigen. Wir zeigen euch, wie man die neueste iOS-Software installiert und was man dabei unbedingt beachten sollte. Dasselbe gilt auch für iPads, für die ebenso die Beta-Version von iPadOS verfügbar ist.

➤ Mehr lesen: iPadOS 17 Beta ist da - Die neuen Funktionen im Test

Was man vorher beachten sollte

Die Beta-Version von iOS beziehungsweise iPadOS ist eine unfertige Software, die zu Testzwecken zur Verfügung gestellt wird. Für den Einsatz im Alltag ist sie meist nur begrenzt geeignet.

Bugs, Fehler, nicht optimierte Features, Inkompatibilitäten und eine fragwürdige Energieeffizienz sind keine Seltenheit. Das sollte man bedenken, bevor man sich an die Installation macht.

Was noch viel wichtiger ist: Vor der Installation sollte man unbedingt ein vollständiges Backup vom iPhone oder iPad anlegen. Sollte etwas schiefgehen, kann man darauf zurückgreifen.

➤ Mehr lesen: So wechselst man von iOS 17 Beta zurück auf iOS 16

Unbedingt ein Backup anlegen

Außerdem kann man nicht ohne Weiteres von iOS 17 Beta auf iOS 16 zurückwechseln. Ein solcher Schritt ist nur möglich, wenn sämtliche Daten vom Gerät gelöscht werden, wobei wieder das Backup ins Spiel kommt.

Wer in seiner iCloud zu wenig Platz für ein vollumfassendes Backup hat, sollte ein solche über seinen Computer anlegen. Dafür verbindet man das iPhone oder iPad per Kabel mit dem Mac-Computer, wechselt in den Finder, wählt das Gerät aus und startet den Backup-Prozess.