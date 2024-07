Die besten Kamera-Apps 2024 für iOS und Android

Dank laufender Verbesserungen lassen sich auch abseits von Spiegelreflex und Co. tolle Aufnahmen machen, ohne ein extra Gerät mitschleppen zu müssen.

Während die Kamera früher zu jenen Utensilien gehörte, die unbedingt vor Aufbruch in den Urlaub eingepackt werden mussten, übernimmt das Smartphone heutzutage meistens diese Aufgabe.

Halide Mark II

Wenn es um Kamera-Apps für das iPhone geht, führt kaum ein Weg an Halide vorbei. Die von Apple ausgezeichnete App lässt in Sachen Design und Funktionen nur sehr wenig Wünsche offen. Halide ist dabei für Amateure sowie Profis gleichermaßen geeignet und bietet dutzende Optionen, um das Maximum aus den eigenen Fotos herauszuholen. Wer die App zum ersten Mal benutzt, bekommt eine kurze Einführung.

Halide setzt bei der Steuerung auf eine Mischung aus Gesten und Knöpfen, um die wichtigsten Funktionen ohne Umwege anpassen zu können. So justieren wir beispielsweise die Belichtung über eine vertikale Wischgeste, während der Fokus über einen horizontalen Slider manuell angepasst wird. Möchten wir die volle Kontrolle übernehmen, lässt sich per Wischer nach links in den manuellen Modus schalten.

Hier können wir dann auch ISO und Verschlusszeit regulieren. Auch Tools wie Farb-Waveform, Mikrohistogramme sowie Smart RAW sind mit an Bord. Wer regelmäßig auch in RAW schießt, kann hier per Knopfdruck ein fertiges Bild von Halide erstellen lassen, ohne noch einmal Hand anlegen zu müssen.

Für Fans der Makro-Fotografie bietet Halide ein sogenanntes Neurales Makro, das mithilfe von KI die richtige Linse wählt, den Fokus anpasst und Vergrößerungen vornimmt. Halide erfordert zur Nutzung ein Abonnement. 12,49 Euro pro Jahr oder einmalig 69,99 Euro werden hierfür fällig.

Halide Mark II ist kostenlos für iOS erhältlich.