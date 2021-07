"Großartiger Anführer": Was Mitarbeiter über Elon Musk sagen müssen

Seit Juni transportieren Tesla-Autos Besucher*innen in einem „Loop“ genannten Tunnelsystem durch das Gelände des Las Vegas Convention Center (LVCC). Für die Fahrer der Elektroautos gibt es klare Vorschriften, wie lange sie mit Passagier*innen reden und was sie dabei sagen dürfen, berichtet Techcrunch unter Berufung auf interne Dokumente des Betreibers The Boring Company .

Sie zeigen, wie ernst dem Unternehmen die Kontrolle des Images den neuen Systems, der Technologie und insbesondere seines Gründers Elon Musk ist. Die Fahrer*innen werden etwa angehalten, nur so kurz wie möglich mit den Passagier*innen über Musk zu sprechen. Für Antworten auf die Frage, wie denn Musk so sei, gibt es vorgefertigte Textbausteine, die auch aus Nordkorea stammen könnten: „Er ist unglaublich / inspirierend/ motivierend / etc.“, ist in den „Drehbüchern“ für die Fahrer zu lesen.

„Ein großartiger Anführer“

Auf die Frage, wie es denn sei, mit Musk zu arbeiten, sollen die Fahrer*innen antworten: „Ja, er ist ein großartiger Anführer! Er motiviert uns, großartige Arbeit zu leisten".

Auf die Sicherheit des Systems angesprochen, sollen die Fahrer*innen mit „Es ist ein sehr sicheres System“ antworten, bei weiteren Nachfragen soll empfohlen werden, sich an das Unternehmen zu wenden.