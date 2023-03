iOS 16.4: Diese Funktionen kommen bald aufs iPhone

Mit iOS 16.4 wird auf iPhones die Auswahl an verfügbaren Emojis erweitert. Neu hinzu kommen etwa ein Symbol für ein schüttelndes Gesicht. Außerdem sind einige neue Tiere (Elch, Gans und Qualle) dabei, neue Lebensmittel (Erbsen, Ingwer) und Musikinstrumente (Blockflöte, Rassel).

Die kommenden Features betreffen Benachrichtigungen , das Batterie-Management , die Podcast - und Home-App. Außerdem steht für iPhone-User*innen in Österreich eine neue Funktion in den Startlöchern, die Leben retten kann.

Sollten die Gerüchte stimmen, wird in der kommenden Woche iOS 16.4 auf den iPhones landen. Nachdem die letzte Betriebssystemversion kaum Neuerungen gebracht hat, wird die nächste iOS-Version wieder einige neue Funktionen für die Apple-Smartphones parat haben.

Notwendig ist allerdings, dass man die entsprechende Webseite mit dem Safari -Browser ansteuert und zu den Bookmarks hinzufügt. Außerdem muss die Website als Web-App am Startbildschirm hinterlegt werden.

Das Empfangen von Notifications war auf einem iPhone bislang an die dazugehörige App gekoppelt. Mit iOS 16.4 wird es nun möglich, Benachrichtigungen von Webseiten zu erhalten, ohne dass man eine dazugehörige Anwendung installiert hat.

So sieht das Always-on-Display auf einem iPhone 14 Pro Max aus

Satellitennotruf kommt nach Österreich

Während die Funktion in anderen Ländern bereits freigeschaltet wurde, wird der Satellitennotruf demnächst auch in Österreich verfügbar werden. Apple hat bereits angekündigt, das Satelliten-SOS bis Ende des Monats in Österreich einzuführen.

Ob die Satellitenfunktion gleichzeitig mit iOS 16.4 nach Österreich kommen wird, ist unklar. Jedenfalls sollte sie im Laufe der kommenden Tage auch hierzulande zur Verfügung stehen.