User sind verärgert: iPhone lädt langsamer wegen neuer Funktion

In den USA ist die neue Funktion standardmäßig aktiviert. Die kommt bei vielen Nutzer*innen aber nicht so gut an.

Apple hat das Feature mit dem Start von iOS 16.1 im Oktober 2022 eingeführt und in den USA standardmäßig aktiviert. Die Funktion zielt darauf ab, den CO2-Fußabdruck der Nutzer*innen zu reduzieren, indem nur geladen wird, wenn Strom mit geringeren CO2-Emissionen verfügbar ist, also das Stromnetz saubere Energiequellen wie Solar- oder Windenergie nutzt.

Was gut gemeint ist, scheint mehrere Nutzer*innen zu frustrieren. Der Twitter-Nutzer Chief Nerd etwa schreibt: „Wenn euch aufgefallen ist, dass euer iPhone in letzter Zeit etwas langsamer lädt, kann das an einer neuen Einstellung liegen, die Apple in iOS 16.1 hinzugefügt hat - Clean Energy Charging“.