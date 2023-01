Apple startet Datenschutz-Initiative und bietet Privacy-Workshops an

Gleichzeitig bietet der iPhone-Hersteller in den weltweiten Apple-Stores eine neue kostenlose Workshop-Reihe an. Der Fokus liegt dabei auf die Privatsphäre-Einstellungen auf den iPhones und auf der Sensibilisierung beim Thema Datenschutz.

Datenschutz-Kurzfilm mit "Ted Lasso"-Star

In einem Kurzfilm mit Nick Mohammed, bekannt aus der populären Serie "Ted Lasso", zeigt Apple auf, wie viele Daten in einem normalen Tag eines durchschnittlichen Smartphone-Users bei den alltäglichen Tätigkeiten anfallen.

"Erfahre, wie Datenunternehmen versuchen, deine persönlichen Daten zu sammeln und wie dein iPhone dich schützen kann", heißt es in der Beschreibung des knapp 6-minütigen Films auf YouTube mit dem Titel "Ein Tag im Leben der Daten eines Durchschnittstypen".

Privacy-Workshops im Apple Store

Ab 28. Jänner werden in den Apple Stores kostenlose Workshops zum Thema Datenschutz und Privatsphäre angeboten. Eine Anmeldung für die Sessions mit dem Titel "Skills: Schütze deine Daten auf dem iPhone" ist auf der Apple-Website notwendig.

In den Workshops werden Funktionen wie E-Mail-Datenschutz, Sicherheitsprüfung, Ortungsdienste und Passkeys vorgestellt. "In dieser Session erfährt man, wie jede Funktion an persönliche Datenschutzvorlieben angepasst werden kann", heißt es in eine Aussendung des iPhone-Herstellers.