Apple bringt neuen HomePod mit “bahnbrechender Intelligenz”

Auch das Design des HomePods ist verbessert worden. Die Touch-Oberfläche mit Hintergrund-Beleuchtung bekam ein neues Design und der HomePod soll jetzt vom Design her „in jeden Raum“ passen.

Apple hat am Mittwoch die 2. Generation seines HomePod vorgestellt . Der HomePod ist ein smarter Lautsprecher, mit dem man Songs mit immersivem 3D Audio hören und Siri per Sprachbefehl Aufgaben senden kann.

Smart-Home-Steuerung

Dem HomePod können Nutzer*innen einfache Aufgaben im Smart Home deligieren. In der Presseaussendung bezeichnet Apple diese Fähigkeiten als "bahnbrechende Intelligenz". Nutzer*innen können Smart-Home-Automationen mit Siri erstellen, oder eine Benachrichtigung einrichten, wenn der Rauch- oder Kohlenmonoxidalarm los geht.

Luftfeuchtigkeit und Temperatur kann dank eines integrierten Sensors gemessen werden. So kann man etwa automatisieren, dass ein Ventilator in Betrieb genommen werden soll, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist.

Apple hat auch die dazugehörige Home-App überarbeitet, in der sich nun Zubehör zum Smart Home findet, etwa für die Kategorien Klima, Licht und Sicherheit.

Preis und Verfügbarkeit

Der HomePod ist in den Farben Weiß und Mitternacht erhältlich und kann ab sofort im Apple Store und auf der Apple Website bestellt werden.

Ab 3. Februar ist das Produkt erhältlich. Es kostet in Österreich 349 Euro. Apple gibt an, dass die Gold-Beschichtungen auf den Leiterplatten des HomePods zu 100 Prozent aus recyceltem Gold bestehen. Auch die seltenen Erdelemente, die in den Magneten der Lautsprecher verbaut sind, sind zu 100 Prozent recycelt.