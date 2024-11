Millionenpleite von Firma, die neue Concorde bauen wollte

Das Unternehmen arbeitete an einem Airliner, in dem Passagiere mit Überschallgeschwindigkeit reisen können.

Als am 27. Juni 2003 die Concorde ihren letzten Flug durchführte, endete die Ära kommerzieller ziviler Überschallreisen. Seit einigen Jahren arbeiten aber mehrere Start-ups daran, zahlende Passagiere wieder schneller als der Schall von A nach B zu bringen.

Eines davon ging nun aber in die Brüche. Das 2019 gegründete Exosonic hat angekündigt, dass aufgrund fehlender finanzieller Mittel der Betrieb eingestellt wird. Von der Pleite betroffen sind 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Exosonic hat an 3 Fluggeräten gearbeitet. An einem Überschall-Airliner mit dem Namen Horizon und an 2 Überschall-Drohnen mit den Bezeichnungen Revenant und Trident.

Millionen Dollar Investitionen

Insgesamt hatte das Unternehmen 6,5 Millionen Dollar an privaten und öffentlichen Geldern gesammelt. Zu den Investoren zählte auch AFWERX, der Technologie-Investmentzweig der US Air Force. Vor rund einem halben Jahr erreichte Exosonic noch einen Meilenstein, als ein Demonstrator der Trident-Drohne erstmals abhob.

