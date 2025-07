Tesla-Roboter Optimus hängt sich bei Arbeit im Restaurant auf

Laut Elon Musk sei Optimus der Branche voraus und werde ihm Billionen von Dollar einbringen. Dabei versagte der Roboter aber schon an seinem ersten Gastro-Arbeitstag als er Popcorn servieren sollte, wie electrek berichtet.

In dem Video sieht man, wie Optmimus mitten in seiner Arbeit stecken bleibt und sich nicht mehr rührt. Ein menschlicher Mitarbeiter greift ein und startet den Roboter mit einem Schalter am Rücken neu.

Das Problem liegt aber nicht daran, dass die Programmierung von Optimus versagt hat - denn er agiert gar nicht selbst. Für die Diner-Eröffnung wurde der Roboter von Tesla-Mitarbeitern aus der Ferne gesteuert. Das erklärte das Personal im Restaurant den Gästen. Weil die Verbindung abbricht, müsse man diese alle paar Minuten an Optimus neustarten.

➤ Mehr lesen: Tesla hat geschummelt: Optimus-Roboter wurden ferngesteuert

Ein langsamer Roboter

Anfang des Monats musste Tesla die Produktion von Optimus unterbrechen. Es mussten dringend benötigte Verbesserungen an der aktuellen Version des Roboters vorgenommen werden, heißt es bei electrek. Aktuell sei der Roboter nämlich nur in der Lage, selbstständig Batterien in Tesla-Werkstätten zu transportieren. Und das mit einer geringeren Geschwindigkeit, als es Menschen können.

Tesla hingegen behauptet, dass der Roboter bereits nützliche Arbeit verrichtet. Demnächst soll die Produktion von Optimus auf 100.000 Einheiten pro Monat steigen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Tesla die Fähigkeiten von Optimus schönt. Als Musk bei der “We, Robot”-Veranstaltung sagte, dass die dort gezeigten Roboter autonom handeln, fiel auf, dass sie von Menschen ferngesteuert wurden.