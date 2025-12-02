Netflix schränkt Chromecast-Unterstützung stark ein

Nutzer berichteten in den vergangenen Wochen, dass sie ihre Filme und Serien nicht mehr vom Smartphone auf den TV übertragen können.

Nutzerinnen und Nutzer von Googles Chromecast bzw. Casting-fähigen Geräten wie Fernsehern oder smarten Displays haben zuletzt festgestellt, dass in der Netflix-App das Casting-Symbol verschwunden ist. Dieses erlaubt es eigentlich, Inhalte vom Smartphone direkt auf den Fernseher zu übertragen.

➤ Mehr lesen: Ab nächsten Sommer zeigt Netflix auch traditionelles Fernsehen

Zuerst hat Android Authority über das Verschwinden berichtet. Mittlerweile hat Netflix auch selbst seine Hilfeseite diesbezüglich angepasst. In dem Abschnitt “Kunde kann die Cast-Schaltfläche in der Netflix-App nicht finden” heißt es:

“Netflix hat die Unterstützung des Castings von einem Mobilgerät aus für die meisten Fernseher und TV-Streaming-Geräte eingestellt. Zur Navigation in der Netflix-App müssen Sie jetzt die physische Fernbedienung verwenden, die mit Ihrem Fernseher oder TV-Streaming-Gerät geliefert wurde.”

Ältere Geräte können weiter casten

Besitzer von Casting-fähigen Geräten, die über keine Fernbedienung verfügen, können das Feature allerdings nach wie vor wie gewohnt verwenden. Die englischsprachige Variante der Hilfeseite geht noch ein Stück mehr ins Detail und listet auf, welche Geräte konkret weiterhin casten können. Diese sind:

Chromecast der 3. Generation oder älter (ohne Fernbedienung)

Google Nest Hub Smart Display

Ausgewählte Vizio-Fernseher mit Cast-Funktion

Ausgewählte Compal-Fernseher mit Cast-Funktion

Diese Funktionalität steht allerdings nur noch Abonnenten der werbefreien Tarife zur Verfügung. Kunden des günstigeren "Standard-Abos mit Werbung" sind von der Casting-Funktion komplett ausgeschlossen, unabhängig davon, wie alt oder neu ihre Empfangsgeräte sind. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass die korrekte Ausspielung von Werbung über die alten Casting-Schnittstellen schwieriger ist.

➤ Mehr lesen: Netflix verwendet zum ersten Mal KI-Effekte

Einheitliche Nutzererfahrung

Netflix erklärte laut Android Authority, dass eine “Vereinheitlichung der Nutzererfahrung” im Zentrum der Änderungen steht. Naheliegend ist allerdings, dass Werbung natürlich auch eine große Rolle gespielt hat. Nutzer sehen den Schritt jedenfalls kritisch. Auf Reddit wird die Einschränkung als ein “Rückschritt” gewertet.