Futuristisches Tesla-Restaurant steht kurz vor der Eröffnung

Das Diner soll demnächst eröffnet werden und ist laut Elon Musk "einer der coolsten Orte in LA".

Die Baupläne für das Diner am neuen Standort wurden von Tesla 2022 eingereicht. 2023 erfolgte dann der erste Spatenstich für das Restaurant. Nun ist das Diner gebaut und am Gelände findet sich auch riesige Kinoleinwände .

Er wünschte sich ein “ Old-School-Drive-In-Diner ”, wo Rollschuh gefahren und Rock gespielt wird. Ein paar Monate nach dieser Idee, die viele für einen Scherz hielten, hat Tesla die Baugenehmigung für das Restaurant und die anliegende Supercharger-Station in Santa Monica beantragt.

7 Jahre nachdem Elon Musk das erste Mal davon gesprochen hatte, ist es nun endlich da: ein futuristisches Diner in Los Angeles. Dieses ist auch mit zahlreichen Superchargern von Tesla ausgestattet. Demnächst soll es für die Allgemeinheit geöffnet werden, berichtet electrek .

Dort werden klassische amerikanische Filme wie American Graffiti und 2001: A Space Odyssey gezeigt. Vorrangig steht die Unterhaltung jenen Menschen zur Verfügung, die die 75 V4-Supercharger am Gelände nutzen.

Rätsel raten um den Zeitpunkt der Eröffnung

Musk hat das Diner bereits getestet und kommt zum Fazit, dass es "einer der coolsten Orte in LA" sei. Wann die offizielle Eröffnung stattfindet, ist noch nicht bekannt. Am Gelände waren in den vergangenen Tagen aber bereits Cybertrucks und Teslas des Model Y zu sehen, wie Forbes berichtet. Auch Menschen wurden bereits im Restaurant gesichtet.

Brooke Crothers von Forbes hat nachgefragt und ihr wurde gesagt, dass es sich bei den Dutzenden Menschen mit Laptop im Diner nicht um eine eingeladene Gruppe von Menschen handelt. Wer die Besucher waren, bleibt offen.

Dass es sich bei dem Diner um ein Tesla-Restaurant handelt, erkennt man vor allem an den Ladestationen. Im Inneren ist aber auch ein Testgestell des Tesla-Roboters Optimus zu sehen. Dieser könnte auch Aufgaben im Restaurant übernehmen. Das Diner findet man auch in der mobilen App von Tesla. Möglicherweise kann man dort in Zukunft auch Bestellungen aufgeben.