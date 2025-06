Tesla schickt Mitarbeiter wegen geringer Nachfrage nach Hause

Tesla-Mitarbeiter können sich in der Woche des 4. Juli eine Woche bezahlten Urlaub nehmen. Jene Mitarbeiter, die nicht zu Hause bleiben möchten, können freiwillig erscheinen und Instandhaltungs- sowie Reinigungstätigkeiten übernehmen oder Schulungen in Anspruch nehmen.

Der 4. Juli ist in den USA ein Feiertag und fällt dieses Jahr auf einen Freitag. Der Autohersteller nutzt diese Gelegenheit und legt die Produktion für eine Woche ab 30. Juni still.

Bis Ende März 2025 wurde die 50.000-Stück-Marke nicht überschritten. Das geht aus einem Rückruf hervor, wie Business Insider berichtet . Die hohen Summen, die in die Produktionsanlage in Austin investiert wurden, werden sich wohl nur schwer amortisieren, da die Fertigungslinien für kein anderes Tesla-Fahrzeug genutzt werden können.

Das Problem mit dem Image

Das Image von Tesla ist durch die politische Tätigkeit von Elon Musk schwer unter die Räder gekommen. Seine rechtsradikalen Anflüge und fragwürdigen Äußerungen haben viele Käuferinnen und Käufer verschreckt. Ob sich das Image des Elektroautoherstellers wieder erholen kann, bleibt ungewiss.

Tesla bereitet derzeit den Start seiner selbstfahrenden Robotaxis in Austin, Texas vor. Der seit mehreren Jahren angekündigte Dienst soll am 22. Juni an den Start gehen. Im Vorfeld des Launch wurden die autonomen Fähigkeiten der Tesla-Autos mehrfach in Frage in gestellt, wie beispielsweise dieser Praxistest zeigt.

