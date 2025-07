Rostige F-15 sorgt für Ärger: Das steckt wirklich dahinter

Ein desolater Kampfjet lässt die Wogen hochgehen. In sozialen Netzwerken ist von chinesischer KI-Propaganda und Versagen der Air Force die Rede.

Das stimmt natürlich nicht, weil es sich um offizielle Fotos der Air Force handelt. Also kann es laut den Usern nur noch ein fatales Versäumnis der US-Luftstreitkräfte sein. „Ihr Affen lasst unsere Steuergelder verrosten“, ist da etwa zu lesen und „Ist euch das Leben der Piloten nicht mal einen Rostschutzspray wert?“.

RAM statt rostige Flügel

Hinter der vermeintlich missachteten Pflege steckt aber was anderes. Was auf den 2 F-15Es zu sehen ist, sind keine rostigen Flügel, sondern RAM.

RAM steht für Radar-Absorbing Material. Es ist eine Schicht, die auf Flugzeugen aufgetragen wird, um Radarstrahlen zu verstreuen. Weil diese nicht zum Radar zurückgeworfen werden, schrumpft der Radarquerschnitt des Flugzeugs. Der Kampfjet ist damit für die feindliche Luftraumüberwachung schwieriger zu erfassen.

Frühere Experimente von Boeing haben gezeigt, dass RAM den frontalen Radarquerschnitt der F-15, also wenn sie auf das Radar zufliegt, um bis zu 50 Prozent reduzieren kann. Allerdings ist die F-15 kein Stealth-Fighter, wie die F-22 und F-35. Diese nutzen eine spezielle Rumpfform, wodurch die etwa 19 Meter lange F-22 am Radar nur noch so groß wie ein Golfball ist.