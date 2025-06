Superflieger F-47 schießt das F/A-XX-Projekt der Navy ab

Es bahnt sich ein Streit der Streitkräfte an. Die F-47 soll Budget gekommen, das schon der US Navy für die Entwicklung ihres Stealth-Jets zugesagt wurde.

Wettrüsten mit China

Für die US Navy wäre eine weitere Verzögerung der F/A-XX problematisch. Die gesamte US-Militärstrategie richtet sich nämlich derzeit auf einen bewaffneten Konflikt mit China im Indo-Pazifik aus. Und die US Navy würde bei so einem Konflikt mit ihren Schiffen, Flugzeugträgern und Flugzeugen an vorderster Front stehen, während die Air Force vorrangig mit Langstreckenbombern beteiligt wäre, wie etwa mit der B-2 und der kommenden B-21.