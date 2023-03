Apple iPhone SE 4 soll doch kommen

Berichten zufolge könnte das Apple-Einsteigermodell mit neuem Look und hauseigenem Chip ein Comeback feiern.

Nun hat Kuo seine Meinung geändert. Apple wolle im 1. Halbjahr 2024 nun doch ein iPhone SE 4 mit neuem Look auf den Markt bringen, so der Analyst auf Twitter.

Erst schrieb er das iPhone SE 4 ab, jetzt soll es doch in Serienproduktion gehen. Ming-Chi Kuo ist einer der weltweit treffsichersten Apple-Analysten. Erst im Jänner prophezeite er, dass Apple keine 4. Generation des Einsteiger-Smartphones mehr herstellen wolle. Als Grund nannte er damals enttäuschende Verkaufszahlen der 3. Auflage, die erst 2022 erschien ( futurezone-Test ).

Neues Design, neuer Chip

Kuos Insider-Informationen zufolge soll es sich bei der 4. SE-Auflage um ein angepasstes iPhone 14 mit 6.1-Zoll-Display handeln. Damit würde das SE erstmals einen OLED-Bildschirm erhalten.

Nähere Einzelheiten zum Design drangen bereits im Oktober an die Öffentlichkeit. Neu ist allerdings, dass das iPhone SE 4 nun tatsächlich mit dem hauseigenen 5G-Modem ausgestattet werden dürfte. An dem Chip tüftelt Apple bereits seit Jahren. Der Smartphone-Riese will sich damit von dem Halbleiter-Konzern Qualcomm lossagen.