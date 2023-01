Viele Android-Smartphones bekommen Satelliten-Kommunikation

Snapdragon Satellite soll Satellitenkommunikation auf eine große Zahl an Android-Handys bringen.

Die größte Neuerung der aktuellen iPhone-Generation ist es, Notrufe nicht nur über das Mobilfunknetz, sondern auch über Satelliten absetzen können. Künftig könnten viele Android-Handys hier nachziehen. Hintergrund ist eine Kooperation zwischen dem Chip-Produzenten Qualcomm und dem Satelliten-Unternehmen Iridium, die Qualcomm im Rahmen der Technik-Messe CES selbst ankündigte.

Qualcomm ist einer der größten Hersteller für Chips für Android-Handys. Besonders bei hochpreisigen Modellen dominiert das Unternehmen den Markt. Iridium Communications betreibt ein die ganze Welt umspannendes Kommunikationsnetz aus 66 Satelliten.

Snapdragon Satellite

Das neue Feature soll die Bezeichnung Snapdragon Satellite tragen und 2-Weg-Kommunikation mit dem Satellitennetzwerk ermöglichen. Qualcomm spricht von Textnachrichten “und anderen Anwendungen”. Die Funktion soll nicht ausschließlich für Notfälle, sondern auch für gewöhnliche Kommunikationen in abgelegenen Gegenden genutzt werden können.

Vorerst wird Snapdragon Satellite nur in den High-End-Chips des Unternehmens verfügbar sein. Der erste wird der Snapdragon 8 Gen 2 Chip sein. Starten soll das Satelliten-Feature in der zweiten Jahreshälfte 2023 in ausgewählten Regionen.

Beim Anfang Februar startenden Galaxy S23 wurde bereits über eine Satelliten-Funktion spekuliert. Da jenes voraussichtlich auch mit dem entsprechenden Snapdragon kommen wird, erscheint dies nun wahrscheinlicher denn je.