Galaxy S23: Startdatum auf Samsung-Webseite bestätigt

Viel mehr Informationen als das Datum gibt die Ankündigung nicht her. Die Rede ist lediglich von “epischen Momenten”. Was man hingegen herauslesen kann, ist ein Hinweis auf das neue Design der Handys. So sind auf dem Sujet 3 Kameralinsen zu sehen, die offenbar direkt in die Rückseite verbaut sind. Bei den Vorgängermodellen abseits des Ultra waren die Linsen noch in einem separaten Metallrahmen eingelassen.

Das passt auch zu neuen, hochauflösenden Bildern der Smartphones, die nun durchgesickert sind.