Akkugröße des Samsung Galaxy S23 geleakt

Alle Geräte sollen außerdem mit dem neuen OneUI 5.1 ausgestattet sein. Hardwaremäßig soll Samsung unter anderem die Kühlung verbessert haben. So könnte auch bei rechenintensiven Anwendungen das Handy durchgehend eine bessere Performance liefern, ohne zu überhitzen.

Laut neuen Informationen von Ahmed Qwaider soll das reguläre Galaxy S23 einen Akku mit 3900 mAh aufweisen. Das S23+ soll eine Kapazität von 4700 mAh haben. Die Ultra-Version soll sogar mit einem 5000-mAh -Akku kommen. Während sich das Plus und das Ultra mit maximal 45W laden lassen, sind es beim regulären S23 nur 25W, wie es heißt.

Ähnliche Optik

Optisch darf man sich im Vergleich zu den Vorgängern wenig große Neuerungen erwarten. Wie aus einem früheren Bericht hervorgeht, sollen die Gehäuseform weitestgehend gleich bleiben. Die wohl markanteste Änderung im Vergleich zum Vorgänger dürfte sein, dass die Kameralinsen direkt in die Rückseite eingelassen sind, statt in einem abgetrennten Metallrahmen. Beim S22 war das lediglich beim Ultra so.

Bei den durchgesickerten Bildern dürfte es sich allerdings lediglich um Dummy-Geräte handeln. Es steht also noch nicht fest, dass dies tatsächlich die finale Optik sein wird. Das genaue Präsentationsdatum des Galaxy S23 wurde bislang noch nicht verlautbart, Gerüchten zufolge soll es aber am 9. Februar so weit sein.