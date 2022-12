Samsung Galaxy S23: Details zu Launch-Event verraten

Das kommende Upacked-Event von Samsung soll im Februar 2023 in den USA stattfinden. Dies hat ein Manager des Unternehmens enthüllt, berichtet Korea JoongAng Daily. Ein genaues Datum und die Stadt hat er nicht verraten - zu erwarten ist aber, dass die Veranstaltung in der ersten Februarwoche in San Francisco stattfinden wird.

Vorgestellt werden das neue Galaxy S23, das Galaxy S23 Plus und das Galaxy S23 Ultra. Die S23-Reihe soll laut dem Qualcomm-Manager Akash Palkhiwala mit einem Snapdragon-8-Chip der 2. Generation betrieben werden.