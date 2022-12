Samsungs Android-Signaturschlüssel gestohlen und für Malware genutzt

So signierte Malware kann unter android.uid.system mit höchsten Privilegien agieren. “Leute, das ist ganz und gar nicht gut”, schreibt der Sicherheitsexperte Mishaal Rahman auf Twitter. Die Software kann so mit denselben Berechtigungen laufen, wie das Android-System selbst.

6 Jahre alte Keys

Die Geschichte hat noch eine weitere, bemerkenswerte Facette: So gab Samsung auf Anfrage von XDA an, dass das Unternehmen seit 2016 von dem Leak weiß. Das passt auch dazu, dass die erste so signierte Malware in genau diesem Jahr bei VirusTotal eingereicht wurde. Laut Samsung seien keine Vorfälle bekannt, bei denen es aufgrund des Schlüssels zu Schaden kam.