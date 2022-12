Startdatum des Samsung Galaxy S23 geleakt

Vom neuen Samsung-Flaggschiff, das kommendes Jahr veröffentlicht werden soll, sind schon viele Details geleakt. Bisher ging man davon aus, dass das Galaxy S23 bei einem Unpacked-Event am 9. Februar in den USA vorgestellt wird. Doch nun ist laut Android Police ein neues Datum aufgetaucht. Das Unpacked-Event könnte nun bereits am 1. Februar in den USA stattfinden, wie es in dem Bericht heißt.

Der Verkauf des Galaxy S23 könnte damit am 17. Februar starten. Das würde auch zum bisherigen "Timeframe" von Samsung gut passen: Das Galaxy S22 wurde Anfang Februar vorgestellt und Mitte Februar 2022 in den Verkauf gebracht.

Was noch bekannt ist

Vorgestellt werden das neue Galaxy S23, das Galaxy S23 Plus und das Galaxy S23 Ultra. Die S23-Reihe soll laut dem Qualcomm-Manager Akash Palkhiwala mit einem Snapdragon-8-Chip der 2. Generation betrieben werden. Dadurch soll das neue Smartphone auch in der Lage sein, 8K-Videos mit 30fps statt wie bisher 24fps aufzunehmen.

Das Ultra-Modell soll mit einer 200 Megapixel-Kamera ausgestattet werden. Ein neuer Sensor könnte dafür sorgen, dass die Fotos, die in ziemlicher Finsternis geschossen werden, noch besser werden.