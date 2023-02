Motorola macht aus fast jedem Smartphone ein Satelliten-Handy

Ein neuer Trend bei Smartphones ist Zweiweg-Satellitenkommunikation. Die Idee ist, dass Handys per Satellitenverbindung Nachrichten empfangen und versenden können – völlig unabhängig vom Mobilfunknetz.

Apple nutzt das beim aktuellen iPhone 14 für ein Notruf-Feature. Selbst in den abgelegensten Gegenden kann man so Einsatzkräfte verständigen, falls man sich in einer Notlage befindet. Es wurden auch bereits Fälle bekannt, bei denen dieses Feature Menschen das Leben gerettet hat. Auch kommende Android-Handys werden mit einer vergleichbaren Funktion kommen: Chiphersteller Qualcomm integriert die Grundlagen für Satellitenkommunikation in seine aktuellen Chips.

Doch man muss sich nicht unbedingt ein neues Handy kaufen, um per Satellit kommunizieren zu können. So hat Motorola ein Gerät angekündigt, das aus so gut wie jedem aktuellen Android-Handy ein Satellitentelefon macht. Mit dem Motorola Defy Satellite Link können Anwender*innen von so gut wie überall auf der Welt Nachrichten per Satelliten senden und empfangen. Der kleine Satelliten-Empfänger hat einen eigenen Akku und verbindet sich via Bluetooth mit dem Handy. Per App (Bullitt Satellite Messenger für Android und iOS) kann man dann über Satelliten kommunizieren.