iPhone-Satellitenfunktion rettete Mann womöglich das Leben

Gestrandet in Alaska, konnte ein Mann so fernab jeglichen Handynetzes einen Notruf absetzen.

Mit dem iPhone 14 hat Apple neue Notfall-Funktionen in seine Smartphones integriert. Während die automatische Autounfallerkennung zuletzt hauptsächlich mit Fehlalarmen in die Schlagzeilen gekommen ist (etwa von der Skipiste und Achterbahnen), rettete ein anderes Feature einen Menschen in einer Notlage.

So kann man mit dem iPhone 14 abseits jeglicher Mobilfunkinfrastruktur auch per Satellit Notrufe tätigen. Das kam einem Mann zugute, der per Schneemobil in Alaska unterwegs war. Er strandete weit abgelegen zwischen den Orten Noorvik und Kotzebue. Per Satellit machte er die Behörden auf sich aufmerksam.

Apples Notfallcenter arbeitete dabei mit lokalen Such- und Rettungsteams zusammen. Sie erhielten die Koordinaten des Mannes und konnten ihn somit orten und in Sicherheit bringen. Von der Aktion berichten lokale Behörden. Zugetragen hat sich der Vorfall am vergangenen Donnerstag.