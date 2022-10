iPhones wählen automatisch Notruf, wenn man Achterbahn fährt

Ein nagelneues iPhone hat automatisch die Polizei alarmiert, dass die iPhone-Nutzerin in einen schweren Autounfall verwickelt ist. Tatsächlich saß die Userin des iPhone 14 Pro aber in einer Achterbahn in einem Vergnügungspark im US-Bundesstaat Ohio.

"Der Besitzer dieses iPhones hatte einen schweren Autounfall und reagiert nicht mehr." Mit diesen Worten meldete sich der automatisierte Notruf des Apple-Handys bei den Behörden und nannte die Koordinaten des angeblichen Unfalls.