Lohnt  sich der Kauf eines iPhone 14?

Die neuen Apple-Handys sind zum Teil von ihren Vorgängern kaum zu unterscheiden, Neuerungen gibt es in erster Linie bei den Pro-Modellen.

Diese "dynamische Insel" passt sich an Benachrichtigungen an und harmoniert mit deren Darstellung. Hört man etwa Musik, wird dort permanent das Albumcover sowie eine animierte Wellenform angezeigt.

Bei den Pro-Modellen ( ab 1.299 Euro ) wurde die prägnante Einkerbung an der Oberseite (" Notch ") durch ein lang gezogenes Loch im Display ersetzt. Apple bezeichnet das als " Dynamic Island ". Dort sind die Selfie-Kamera sowie Sensoren untergebracht.

Das aktuelle iPhone gibt es in 4 Varianten : Die kleineren Geräte – iPhone 14 und iPhone 14 Pro – mit einem 6,1-Zoll-Display sowie die größeren mit einem 6,7-Zoll-Bildschirm – das iPhone 14 Plus und das iPhone 14 Pro Max.

iPhone 13 Pro Max vs. iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 Pro Max vs. iPhone 14 Pro Max

Die "dynamische Insel" verleiht den neuen Pro-iPhones zwar einen frischen und unverkennbaren Look. Abgesehen vom ästhetischen Design bringt diese Neuerung im Alltag aber kaum einen Mehrwert.

Im Falle der Musikwiedergabe ist das "Dynamic Island" sogar etwas störend, weil sich mit der animierten Wellenform am Bildschirm ständig etwas bewegt, was für unnötige Unruhe am Display sorgt. Besonders schade ist, dass sich diese Anzeige weder personalisieren noch deaktivieren lässt.

Neues Always-on-Display

Beim Bildschirm ist auch erstmals ein Always-on-Display hinzugekommen. So können Benachrichtigungen, Datum, Uhrzeit und etwaige Widgets auch dann angezeigt werden, wenn der Bildschirm eigentlich deaktiviert ist.

Auch wenn diese Funktion designtechnisch makellos umgesetzt wurde, gibt es leider beim Always-on-Display einige Einschränkungen, die man schmerzlich vermisst.

Wie sich das "Dynamic Island" und das Always-on-Display im Alltag bewähren, sowie alle Details zu diesen neuen Funktionen, sind im ausführlichen Test des iPhone 14 Pro Max nachzulesen.