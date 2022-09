Hat sich Apple verspekuliert? iPhone 14 verkauft sich schlecht

Außerdem wurde das kleine iPhone-mini-Modell eingestampft und durch das deutlich größere iPhone 14 Plus ersetzt. Eine Strategie, die sich im Nachhinein als fatal herausstellen könnte, wie der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo in einem Blogpost festhält.

Diese erste Analyse spiegelt das iPhone-14-Lineup wider: Die Nicht-Pro-Modelle haben denselben Prozessor verbaut wie die iPhone-13-Modelle, Neuerungen im Bereich der Kamera oder dem Display sucht man vergebens. Wieso sollte man also zu einem teureren iPhone 14 oder iPhone 14 Plus greifen?

Wie sich die Verkaufszahlen der neuen iPhone-Modelle entwickeln werden, wird sich aber ohnehin erst in einigen Monaten herausstellen. Abzuwarten bleibt auf jeden Fall das besonders wichtige Weihnachtsgeschäft. Erst dann wird sich zeigen, ob die neue Segmentierungsstrategie von Apple aufgeht oder scheitert.

Die aktuellen Lieferzeiten für die neuen iPhones

Für das iPhone 14 Pro (ab 1.299 Euro) wird derzeit im österreichischen Online-Store von Apple eine Lieferzeit von 4 bis 5 Wochen ausgewiesen. Auf das teurere iPhone 14 Pro Max (ab 1.449 Euro) muss man derzeit 5 bis 6 Wochen warten.

Das reguläre iPhone 14 (ab 999 Euro) hingegen wird laut aktuellen Angaben zum Marktstart am 16. September in den lokalen Geschäften vorrätig sein. Das größere iPhone 14 Plus (ab 1.149 Euro) wird am 7. Oktober auf den Markt kommen und voraussichtlich ebenso vorrätig sein.