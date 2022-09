iPhone 14 ist da: Welches iPhone soll ich mir kaufen?

Apple hat am Mittwochabend mit dem iPhone 14 die neueste Generation seiner Smartphones präsentiert. Aber lohnt sich der Kauf?

Der erste Blick fällt natürlich auf die Preise. Während Apple in den USA weitestgehend auf eine Anhebung im Vergleich zu früheren Modellen verzichtet, muss man in Europa etwas drauflegen. Damit sind die neuen iPhones nicht nur die laut Apple "besten aller Zeiten", sondern hierzulande auch die teuersten aller Zeiten .

Apples iPhone 14 ist da und die Änderungen im Vergleich zur Vorgängergeneration sind so umfassend wie schon lange nicht mehr. Das gilt allerdings nicht für alle vorgestellten Modelle. Einen Kauf sollte man sich deswegen gut überlegen und einige Fakten abwägen.

Soll ich mir überhaupt ein iPhone 14 kaufen?

Wenig getan hat sich im Vergleich zu Vorjahr bei der Standard-Variante. Ob man es sich kaufen sollte, hängt natürlich in erster Linie ab, welches Handy man aktuell verwendet. Wer ein iPhone der vorangegangen beiden Generationen (also entweder iPhone 12 oder iPhone 13) nutzt, sollte sich die Neuanschaffung jedenfalls sehr gut überlegen.

Das Display der Standard-Variante hat bei all den Modellen dieselbe Größe. Zwischen 13 und 14 ist auch die Helligkeit ident (800 nits), während das 13er noch mit 625 nits auskommen muss. Letzteres dürfte in der Praxis aber durchaus verschmerzbar sein. Einige Unterschiede gibt es bei der Kamera. Zwar ist die maximale Auflösung im Vergleich zu den beiden Vorgängermodellen ähnlich, die Pixel haben jetzt 1.9 µm im Unterschied zu 1,7 µm und 1,4 µm. Die ein oder andere Nachtaufnahme wird damit definitiv besser aussehen, ob ein Upgrade dadurch gerechtfertigt ist, sei aber dahingestellt. Keinen Unterschied zwischen 13 und 14 gibt es übrigens beim Chip, es handelt sich um denselben A15 wie beim Vorgängergerät. Beim iPhone 12 war es noch der A14, der leistungsmäßig aber auch schon in einer ähnlichen Liga spielt.

Eine der bemerkenswertesten neuen Funktionen des iPhone 14 ist die Möglichkeit, per Satellit einen Notruf abzusetzen. Gerade davon hat man hierzulande aber nicht besonders viel, da das Feature vorerst nur in den USA und Kanada zur Verfügung stehen wird. Bis es in Europa freigeschaltet wird, könnte bereits die nächste iPhone-Generation vor der Tür stehen.

Im Endeffekt fallen die Argumente für den Kauf eines iPhone 14 eher schwach aus. Wenn man ein iPhone 12 oder 13 hat, ist ein Upgrade weitestgehend sinnlos. Wenn man ein älteres Handy hat, kann man zumindest darüber nachdenken, sollte dabei jedoch auch in Erwägung ziehen, vielleicht doch noch ein günstiges 13er zu kaufen (siehe nächster Punkt).