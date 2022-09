Zehntausende schauten falschen Apple-Event von Krypto-Scammern

Der Hype um das iPhone-Event wurde von Krypto-Betrüger*innen ausgenutzt, um Menschen in die Falle zu locken.

Das Apple-Event, auf dem das iPhone 14 präsentiert wurde, hat einiges auf medialer Aufmerksamkeit erhalten. Unzählige Social-Media-Postings und YouTube-Videos befassten sich mit Neuheiten. Diesen Hype wollten offenbar auch Krypto-Scamme*innen ausnutzen.

Unter all die YouTube-Clips zur Apple-Keynote mischte sich nämlich ein Livestream mit dem "Apple Event Live. Ceo of Apple Tim Cook: Apple & Metaverse in 2022.". Allein die Bezeichnung des Streams sowie die Schreibweise müssten eigentlich ausreichen, dass alle Alarmglocken schrillen.

Gefälschter Livestream

Wenig überraschend handelte sich dabei nämlich um einen gefälschten Livestream, bei dem offenbar versucht wurde, gutgläubigen Zuseher*innen irgendwelche fragwürdigen Kryptowährungen anzudrehen.