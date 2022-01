iPhone mini erneut vor dem Aus: Das plant Apple stattdessen

Immer wieder hört man Beschwerden, dass es keine kleinen Smartphones mehr gibt. Die Bildschirme der meisten Handys seien zu groß, Nutzer*innen würden sich kleinere Geräte wünschen, die besser in die Hosentasche passen. Doch die Verkaufszahlen des iPhone mini zeichnen ein anderes Bild.

Angesichts der schwachen iPhone-mini-Nachfrage, steht nun erneut das Gerücht um das Ende des kleinsten iPhones im Raum. Demnach soll im 2022er-Lineup kein iPhone 14 mini mehr geben, wie auch einige Leaker in den Raum stellen.

Nun sind iPhone-Verkaufszahlen aus China veröffentlicht worden . Dabei zeigt sich, dass das iPhone 13 mini lediglich 5 Prozent der gesamten iPhone-Verkäufe ausmacht. 21 Prozent entfallen auf das iPhone 13 Pro , 23 Prozent auf das iPhone 13 Pro Max . Der Löwenanteil der iPhone-Verkäufe geht an das iPhone 13 mit 51 Prozent .

iPhone-Verkaufszahlen in China

iPhone 14 Max

An die Stelle des iPhone mit einer Display-Diagonale von gerademal 5,4 Zoll soll ein größeres Modell treten. So könnte es stattdessen ein iPhone 14 Max geben. Also ein schwächeres, Non-Pro-Modell mit einer Bildschirmdiagonale, die dem Pro-Max-Modell ähnelt und ungefähr 6,7 Zoll betragen soll.

Eine solche Prognose wurde in der Vergangenheit auch bereits vom zuverlässigen Apple-Analysten Ming-Chi Kuo getroffen. Wer einen großen Screen haben möchte, musste bislang zum teuren Pro-Max-Modell greifen. Mit einem iPhone 14 Max könnten iPhone-Nutzer*innen einen größeren Screen zu einem günstigeren Preis erhalten.

Für all jene, die ein kleineres Display bevorzugen, würde Apple immer noch das iPhone SE bieten. Das 2020er-Modell des iPhone SE hat nämlich eine Screen-Diagonale von nur 4,7 Zoll. Für das 2022er-Modell wird eine ähnliche Display-Diagonale erwartet.