iPhone 13 Pro Max im Test: Perfektion statt Innovation

Die diesjährige iPhone-Präsentation war wohl eines der langweiligsten Apple-Events überhaupt. Bahnbrechende Innovation hat sich ohnehin niemand erwartet und das "One More Thing", mit dem in vergangenen Zeiten am Ende der Apple-Events noch etwas völlig Unerwartetes aus dem Hut gezaubert wurde, ist ohnehin längst Geschichte.

Auch wenn die vorgestellten Neuerungen beim iPhone 13 Pro (Max) fad und längst überfällig klingen, hat Apple damit dennoch einen riesigen Sprung nach vorne gemacht. Die Neuheiten liegen im Detail, machen aber im Vergleich zu den Vorgängerversionen einen großen Unterschied.