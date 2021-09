Welches iPhone soll ich mir kaufen - und vor allem wann?

Apple hat am Dienstagabend seine neue iPhone-Generation vorgestellt . Das iPhone 13 kommt wieder in insgesamt 4 verschiedenen Ausführungen . Wir haben die einzelnen Modelle miteinander verglichen und sie den Vorgängermodellen gegenübergestellt. Auch die Preisentwicklung der früheren iPhones haben wir uns im Detail angesehen.

Wozu wird das iPhone verwendet?

Wer großen Wert auf den Formfaktor legt, sollte am besten in ein Geschäft gehen und die einzelnen iPhones in die Hand nehmen. Will jemand beispielsweise ein kleines Telefon haben, dann bietet sich natürlich in erster Linie ein Mini-Modell mit seinem 5,4 Zoll großen Screen an.

Das Standardmodell und da Pro-Modell kommen auf eine Bildschirmdiagonale von 6,1 Zoll während das Pro Max ein 6,7 Zoll großes Display hat.

Will jemand etwa hauptsächlich Videos mit dem iPhone aufnehmen, ist ein Pro-Modell absolut empfehlenswert. Bei den Fotos fällt der Unterschied zwischen Pro- und Standardmodellen nicht ganz so drastisch aus.