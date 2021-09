iFixit zerlegt iPhone 13 Pro: großer Akku und kleinerer Notch

Im Inneren findet sich eine L-förmige Batterie erinnert an die des iPhone 12 Pro Max , allerdings ist sie stärker. iFixit konnte beim iPhone 13 Pro eine Kapazität von 11,97 Wh messen, was die 10,78 Wh der Batterie des iPhone 12 Pro Max übertrifft. Die Standard-Variante mit rechteckigem Akku liegt mit 12,54 Wh vorn - und im Vergleich zu den 17,8 Wh des Xiaomi Mi 11 ( hier im futurezone-Test ) bleibt es weit abgeschlagen, schreibt iFixit.

Was alles neu ist beim iPhone 13 haben wir euch hier zusammengefasst. Den neuen A15 Chip und weitere Hardwareneuerungen will sich iFixit in Teil 2 des "Tear-Downs" genauer anschauen. Auf YouTube ist der Live-Stream von iFixit, in dem sie das iPhone 13 Pro zerlegen, zum Nachsehen: