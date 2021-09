iPhone 13: Das sagen die ersten Tester

Letzterer scheint insbesondere bei den größeren high-end Geräten iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max die Tester*innen zu erfreuen. Bei The Verge hatte die Pro-Version auch nach intensiver Nutzung inklusive 4K-Filmen bis 23 Uhr noch 20 Prozent Akku . Aber auch bei iPhone 13 und iPhone 13 Mini hat sich die Batterie den Berichten zufolge stark verbessert, wenn auch nicht so deutlich wie bei den größeren Modellen.

Nachtmodus überzeugt

Die größte Veränderung, da sind sich sämtliche Tester*innen einig, sind bei den Kameras zu finden. Insbesondere Nachtaufnahmen sollen deutlich schneller aufgenommen werden. Dass die Sensoren mehr Licht einlassen, macht sich den Berichten zufolge deutlich bemerkbar. Lob gab es auch für die neuen Photografic Styles, bei denen User*innen aus verschiedenen Profilen einen Bearbeitungsstil wählen können.

Wie The Verge anmerkt, wird sich in gut ausgeleuchteten Räumen kaum zeigen, warum die Kamera der Pro-Modelle besser ist als die von iPhone 13 und iPhone 12. Bei schlechten Lichtverhältnissen soll sich die Kamera des iPhone 13 Pro allerdings weit vorn positionieren - The Verge zufolge sogar an die Spitze der aktuell verfügbaren Smartphones. Das größte Update soll die Telefoto-Linse erhalten haben, mit der ohne zusätzliche Software überzeugende Porträtaufnahmen mit schönem Bokeh gelingen sollen.

Film-Software mit kleinen Mängeln

Der neue Cinematic Mode, mit dem Hollywood-reife Filme gedreht werden können, kam weitestgehend gut an. Das automatische Fokussieren auf Gesichter oder bestimmte Objekte soll gut funktionieren - wie ein Porträtmodus für Videos, schreibt The Verge.