So viel kostet das iPhone 13 bei österreichischen Mobilfunkern

Am vergangene Dienstag präsentierte Apple die nächste Smartphone-Generation (hier könnt ihr unseren Ticker nachlesen). Das iPhone 13 kommt in 4 Modellvarianten. Neben dem normalen iPhone 13 wird es das iPhone 13 Mini, das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max geben. Die Geräte erscheinen in Österreich am 24. September und können bereits vorbestellt werden.

Die beiden günstigeren Modelle sind in den Farben Blau, Mitternacht, Polarstern und Rot verfügbar. Die Pro Modelle werden in Gold, Graphit und Sierrablau angeboten. Bei allen drei österreichischen Mobilfunkern gibt es die Geräte im Angebot, auch in Kombination mit entsprechenden Tarifen.

Drei

iPhone 13 mit dem günstigsten Tarif "My Life M" (19 Euro/mntl.) um 828 Euro (128 GB) bzw. 936 Euro (256 GB). Mit dem 5G-Tarif "Perfect Unlmited" (59,90 Euro/mntl.) kostet es 90 Euro (128 GB) bzw. 198 Euro (256 GB). Bei Drei bekommt man dasmit dem günstigsten Tarif "My Life M" (19 Euro/mntl.) um 828 Euro (128 GB) bzw. 936 Euro (256 GB). Mit dem 5G-Tarif "Perfect Unlmited" (59,90 Euro/mntl.) kostet es 90 Euro (128 GB) bzw. 198 Euro (256 GB).

Das iPhone 13 Mini kostet in Kombination mit "My Life M" (19 Euro/mntl.) noch 738 Euro (128 GB) bzw. 846 Euro (256 GB). Mit dem 5G-Tarif "Perfect Unlmited" (59,90 Euro/mntl.) kostet es ebenfalls 90 Euro (128 GB) bzw. 198 Euro (256 GB).

Das iPhone 13 Pro kostet mit "My Life M" (19 Euro/mntl.) noch 1.062 Euro (128 GB) bzw. 1.170 Euro (256 GB), 1.404 Euro (512 GB) oder 1.614 Euro (1 TB). Mit dem 5G-Tarif "Perfect Unlmited" (59,90 Euro/mntl.) kostet es 414 Euro (128 GB) bzw. 522 Euro (256 GB), 756 Euro (512 GB) oder 966 Euro (1 TB).

Für das teuerste und größte der 4 Modelle, das iPhone 13 Pro Max, werden mit "My Life M" (19 Euro/mntl.) 1.170 Euro (128 GB) fällig bzw. 1.332 Euro (256 GB), 1.566 Euro (512 GB) oder 1.746 Euro (1 TB). Mit dem 5G-Tarif "Perfect Unlmited" (59,90 Euro/mntl.) kostet es 522 Euro (128 GB) bzw. 630 Euro (256 GB), 864 Euro (512 GB) oder 1.098 Euro (1 TB).

A1