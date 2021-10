iPhone 13 im Test: Nur Aberglaube spricht dagegen

Gekommen ist von all dem nichts, die neuen iPhones sind aber dennoch Geräte, die man nicht unterschätzen darf. Wir haben das iPhone 13 sowie das iPhone 13 Mini für euch getestet. Die beiden Geräte unterscheiden sich lediglich in ihrer Größe sowie in der Akkukapazität voneinander.

Die neue iPhone-Generation bringt wie üblich auch eine neue Chip-Generation. Der A15 Bionic sorgt dafür, dass das Handy durchwegs flüssig läuft. In Benchmarks kann man den Unterschied deutlich feststellen, in der Praxis weniger. Die iPhones laufen flüssig - durch und durch. 4GB Arbeitsspeicher wirken auf dem Papier im Vergleich zu anderen Handys zwar wenig, das Speichermanagement in iOS sorgt aber jedenfalls dafür, dass man das nicht merkt.

Besonders nett ist das neue Feature der fotografischen Stile (Photographic Styles). So kann man in der Kamera festlegen, ob man seine Fotos gerne im Modus “Standard”, “Kontrastreich”, “Leuchtend”, “Warm” oder “Kalt” fotografieren möchte. Farbton und Wärme lassen sich jeweils noch weiter anpassen. Das Besondere an dieser Funktion ist, dass es sich um keinen Filter handelt. Die Änderungen betreffen direkt den Bildprozessor, was für bessere Ergebnisse sorgen soll. Hat man sich einmal für einen der Stile entschieden, bleibt jener in der Kamera-App fix eingestellt. Die Individualisierungen sehen jedenfalls dezent, aber merkbar aus. Man kann sich also, wenn einem der typische "iPhone-Look" von Fotos zu langweilig ist, den Stil an die eigenen Wünsche anpassen.

Bei den Video-Aufnahmen ist der Kino-Modus neu. Er stellt den Hintergrund bei Aufnahmen von Personen künstlich unscharf, um ein Film-Feeling zu bekommen. Im Grunde ist es also eine Art Porträt-Modus für Videos. Es funktioniert einigermaßen zufriedenstellend, zumindest wenn nicht zu viele Menschen auf einmal vorkommen. Auch ist die Unschärfe nicht immer völlig treffend. Allermindestens ist es aber eine nette Spielerei.

Hier die Photographic Styles im Vergleich: