iPhone 13 soll mit Satellitentelefon-Funktion kommen

In wenigen Wochen soll Apple seine neue Smartphone-Generation iPhone 13 vorstellen und bislang haben die Gerüchte über das neue Handy noch kaum jemanden vom Hocker gehauen. Das, was der üblicherweise gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo nun berichtete, sorgt nun jedoch für einiges an Aufsehen. So sollen das Handy über Satellitentelefon-Funktionen verfügen. Das könnte Benutzern erlauben, auch ohne Empfang von einem Mobilfunknetz zu telefonieren, wie MacRumors schreibt.

Die Information geht aus einer Notiz von Kuo an Investoren hervor. Demnach soll sich das iPhone mit Satelliten in der niedrigen Erdumlaufbahn (Low Earth Orbit - LEO) verbinden können. Damit können Anrufe oder SMS abseits eines 4G- oder 5G-Netzes getätigt werden, wie es heißt.

Laut dem Analysten wird das Handy über einen angepassten Qualcomm X60 Baseband-Chip verfügen, der Satellitenkommunikation unterstützt. Andere Smartphone-Hersteller wollen demnach noch bis 2022 warten, bevor der Chip integriert wird.

Globestar

Um dieses Feature zu realisieren, hat Qualcomm angeblich mit dem Betreiber des Satellitenkommunikationsnetzes Globestar zusammengearbeitet.

Das bedeutet jedoch nicht, dass jede und jeder iPhone-Nutzer*in automatisch und kostenlos das Satellitennetz verwenden kann, dazu müsse der jeweilige Netzbetreiber Globestar unterstützen.

Laut Kuo hat Apple für das Projekt ein eigenes Team für Satellitenkommunikation gebildet. Aktuell wird ausgelotet, die Technologie auch in anderen Hardware des Unternehmens zu integrieren.