Apple verlagert Produktion des iPhone 14

Ende 2022 sollen rund 5 Prozent aller iPhone 14 in Indien, dem zweitgrößten Smartphone-Markt weltweit, produziert werden.

In Indien lässt Apple bereits seit 2017 iPhones montieren, allerdings beschränkte sich der US-Konzern dabei auf ältere Modelle. Nun soll erstmals die neueste Smartphone-Generation von Apple in Indien hergestellt werden. Wie TechCrunch berichtet, wird Apples Produktionspartner Foxconn künftig iPhone 14 Modelle in Sriperumbudur nahe Chennai herstellen.

"Wir freuen uns"

"Die neue iPhone 14-Reihe führt bahnbrechende neue Technologien und wichtige Sicherheitsfunktionen ein. Wir freuen uns, das iPhone 14 in Indien herzustellen", teilte Apple am Montag mit.

Andere Konzerne anlocken

Analysten von J.P. Morgan erwarten, dass Apple ab Ende 2022 etwa 5 Prozent der iPhone-14-Produktion nach Indien verlagern wird, das nach China der zweitgrößte Smartphone-Markt der Welt ist. Indien fördert die Ansiedlung von Produktionsstätten. Die Präsenz globaler Konzerne in Kombination mit einem starken Angebot an lokalen Fachkräften soll anziehend auf weitere Unternehmen aus dem Ausland wirken.