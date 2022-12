iPhone 14 wählt ungewollt Notruf auf der Skipiste

Das Verhalten des Smartphones ist an sich nicht ungewöhnlich. So funktioniert die Unfallerkennung unter anderem über Beschleunigungssensoren . Doch gerade beim Skifahren oder Snowboarden bewegt man sich oft schnell und macht plötzliche Brems- oder Lenkmanöver. Das dürfte die iPhone-Systeme durcheinanderbringen.

So berichtet Notrufpersonal aus US-Skigebieten von einer steigenden Zahl an Notrufen, die so versehentlich getätigt werden. Denn offenbar interpretiert das Handy Wintersport wie Skifahren gerne fälschlicherweise als Autounfall.

Bei der Notrufzentrale in den USA ärgert man sich über die „Pocket Calls“ nicht. Man sei einfach froh, dass es keine echten Notfälle sind.

Die Unfallerkennung kann auch beim Skifahren hilfreich sein. So wäre es etwa möglich, dass man am Rande der Piste stürzt und nicht von anderen Ski- oder Snowboardfahrer*innen bemerkt wird. In so einem Fall könnte die Unfallerkennung lebensrettend sein, auch wenn es kein Autounfall ist.