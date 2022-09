Huawei Mate 50 kann Textnachrichten per Satellit verschicken

Huawei hat seine Mate 50 Serie am Dienstag einen Tag vorm großen Apple Event angekündigt und zwar mit einem Feature, das auch im iPhone 14 voraussichtlich enthalten sein wird: Die Möglichkeit, Text-Nachrichten über Satelliten-Kommunikation zu senden. Das Mate 50 und das Mate 50 Pro sollen dank Chinas globalem Satellitennetzwerk BeiDou kurze Texte senden können, berichtet The Verge.



Damit soll man etwa auch in Gegenden, in denen es keinen Mobilfunkempfang gibt, jemanden über seinen Standort informieren können, wenn man gerade Hilfe braucht. Ein Feature, das hierzulande etwa beim Wandern praktisch wäre, aber in vielen Gegenden der Welt für viele Anwendungsfälle äußerst praktisch ist.