Faltbares Huawei P50 Pocket ab sofort in Österreich erhältlich

Huawei FreeBuds Lipstick

Die Bluetooth-Kopfhörer im Lippenstift-Design sind nicht wirklich neu. Im Grunde hat Huawei seine FreeBuds 4 - hier im futurezone-Test - neu angestrichen und in eine neue Verpackung gegeben. Und so erinnert das Lade-Case der Kopfhörer an einen Lippenstift. Die FreeBuds 4 selbst sind nun knallig rot.

Die Huawei FreeBuds Lipstick bieten sich in erster Linie für all jene an, die keine Kopfhörer mit Silikon-Stöpsel haben wollen. Sie werden nämlich lediglich in die Ohrmuschel gehängt und nicht direkt in den Gehörgang eingeführt. Die Kopfhörer sind natürlich mit allen Android- und iOS-Geräten kompatibel.

Die Huawei FreeBuds Lipstick verfügen über eine aktive Geräuschunterdrückung und können High-Fidelity-Sound wiedergeben. Huawei gibt die Akkulaufzeit bei deaktiviertem Noise-Cancelling mit 22 Stunden an. Kostenpunkt: 199 Euro.