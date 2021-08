Huawei FreeBuds 4 im Test: Eine Frage des Ohres

Eine Frage der Passform

Seit einiger Zeit kommen fast nur mehr In-Ear-Kopfhörer auf den Markt, die direkt im Gehörgang mit einer Art Stöpsel befestigt werden. Umso bemerkenswerter ist die offene Bauform der FreeBuds 4. Sie werden nämlich nicht mit einem Silikon-Pfropfen in den Gehörgang eingeführt, sondern haken sich einfach in der Ohrmuschel ein.

Ob die FreeBuds 4 für jemanden in Frage kommen, entscheidet sich also zunächst an der Passform. Finden Kopfhörer auch ohne Silikon-Aufsatz gut Halt in der Ohrmuschel, stellen die FreeBuds 4 eine willkommene Alternative zu den meisten anderen In-Ear-Kopfhörern dar.

Finden solche stöpsellosen Ohrhörer jedoch keinen richtigen Halt im Ohr, ist von den FreeBuds 4 abzuraten. Damit der Sound entsprechend wiedergegeben werden kann und die Kopfhörer nicht so leicht aus dem Ohr rutschen, sollte man in diesem Fall eher zu Ohrhörern mit Silikon-Aufsatz greifen.