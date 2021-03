Soundcore Liberty Air 2 Pro im Test: Konkurrenz für AirPods

Lange Zeit war gute aktive Geräuschunterdrückung (ANC) nur großen, schweren und vor allem teuren Over-Ear-Kopfhörern vorbehalten. Dank neuer Technologien kommen sie nun auch in brauchbarer Form vermehrt bei In-Ears zum Einsatz. Eines der prominentesten Beispiele sind Apples AirPods Pro, mit einem Preis von 279 Euro sind sie aber alles andere als ein Schnäppchen.

Die Stöpsel selbst werden über 2 Kontakte geladen und magnetisch in der Box fixiert. Das funktioniert im Alltag super, man kann die Ohrhörer sozusagen gar nicht falsch einsetzen. Nicht ganz optimal finde ich den Schiebemechanismus, mit dem die Ladebox auf- und zugemacht wird. Er ist etwas zu leichtgängig, sodass es durchaus passieren könnte, dass die Box aufgeht, wenn sie im Rucksack oder in der Tasche herumfliegt.

Ebenfalls etwas klobig ausgefallen ist die Aufbewahrungs- und Ladebox. Mit einer Größe von etwa 6 x 6 und einer Dicke von etwa 2,5 Zentimeter fällt sie im Hosensackel schnell auf. Das Gewicht liegt bei 50 Gramm. Die Box kann entweder per USB-C oder drahtlos geladen werden. Den aktuellen Ladestand kann man über 3 LEDs an der Vorderseite ablesen.

Einmal ausgepackt machen die Liberty Air 2 Pro einen guten Eindruck. Die Ohrhörer gibt es in 4 verschiedenen Farben, unser Testexemplar war “Saphirblau”. Das Plastikgehäuse ist matt und wirkt einigermaßen widerstandsfähig. Das Design kann man als “modern” durchgehen lassen, insgesamt sind sie für meinen Geschmack etwas klobig ausgefallen, was aber wohl daran liegt, dass man die Technik für die Geräuschunterdrückung auch irgendwo unterbringen muss.

Das hat zur Folge, dass man sie relativ fest in den Gehörgang stecken muss, damit sie sitzen. Nach mehreren Stunden Tragedauer kann das durchaus unangenehm werden, wenn man die falsche Silkonstöpselgröße hat. Da hilft auch das akzeptable Gewicht von 5 Gramm pro Stöpsel wenig.

Den Klang der Liberty Air 2 Pro kann man wohl am ehesten als modern, energetisch und lebhaft beschreiben. Der Bass ist kräftig, aber nicht zu dumpf und die Höhen sind klar. Etwas dünn fällt das Klangbild hingegen bei den Mitten aus.

Insgesamt funktioniert die Geräuschunterdrückung überraschend gut und deutlich besser als ich es bei In-Ears in dieser Preisklasse erwartet hätte.

In der Praxis bin ich mit den voreingestellten Profilen sehr zufrieden gewesen und war teilweise sogar erstaunt, welchen Unterschied es macht. Das leichte Summen der Lüftung wird zum Beispiel bei Outdoor weniger stark herausgefiltert als bei Indoor. Windgeräusche sind draußen bei der Einstellung "Verkehr" unangenehm wahrnehmbar, bei der Einstellung "Outdoor" hingegen kaum.

Ebenfalls in der App regulieren kann man die Geräuschunterdrückung. Es gibt 3 vorgefertigte Profile (Verkehr, Indoor und Outdoor) sowie die Möglichkeit, das Profil benutzerdefiniert einzustellen.

So wirklich warm bin ich mit meinem persönlichen Sound aber nicht geworden. Stattdessen habe ich bei Musik zumeist “Soundcore Signature” genutzt, die einen schönen Kompromiss bei Bass, Klarheit und Dynamik liefert.

Wer mit dem Standard-Klang unzufrieden ist, hat in der Soundcore-App weitreichende Möglichkeiten, ihn anzupassen. Dort finden sich vordefinierte Profile für die meisten Musikrichtungen. Wer nicht fündig wird, kann sich von den Ohrhörern sein persönliches Soundprofil erstellen lassen. Dazu spielen die Geräte in bestimmten Frequenzen Töne ab und man muss angeben, ob man es hört oder nicht.

Der Akku der Ohrhörer soll im ANC-Betrieb 6 Stunden durchhalten. Stromprobleme hatte ich im mehrwöchigen Testzeitraum nie. Auch bei mehrstündigen Aufenthalten im Freien hat die Kälte dem Akku wenig ausgemacht und ich musste nie auf Musik oder Pocasts wegen Strommangel verzichten. Geht der Akku doch einmal aus, bekommt man mit 10 Minuten Ladezeit in der Box rund 20 Prozent Kapazität zurück.

Gut lässt es sich auch mit den Ohrhörern telefonieren. Selbst bei Wind am Rad mit Mütze über den Ohren verstanden mich meine Gesprächspartner im Test problemlos.

Die Ohrhörer lassen sich auch per Tippen auf die Oberfläche bedienen. Das erwies sich im Test als etwas störrisch, oft braucht es mehrere Versuche, damit die Ohrhörer das machen, was man möchte.

Fazit: Gutes ANC zum fairen Preis

Anker liefert mit den Soundcore Liberty Air 2 Pro um 131 Euro gute ANC-Ohrhörer zu einem fairen Preis. Auch wenn der Ton an manchen Stellen nicht ganz so gut klingt, wie man es vielleicht gerne hätte, für Musik beim Sport oder für den Podcast in der U-Bahn reicht er aber allemal aus.

Erstaunlich gut funktioniert die Geräuschunterdrückung. Hier müssen sich die Soundcore nicht vor der Konkurrenz verstecken. Ebenfalls positiv hervorzuheben ist die Companion App. Während andere Soundcore-Modelle über gar keine App verfügen, holt Anker bei den Air 2 Pro so ziemlich alles heraus, was möglich ist. Die zahlreichen verschiedenen Optimierungen und Einstellungen laden zum Ausprobieren ein.

Wer gerne hochwertige aktive Geräuschunterdrückung im Taschenformat hätte, bislang aber vor dem Preis von AirPods Pro und Co. zurückgeschreckt ist, hat mit den Soundcore Pro 2 nun eine starke Alternative am Markt. Die Ohrhörer gibt es bei Amazon um 131 Euro.