Anker Spirit Dot 2 im Test: Ohne Kabel und ohne Schnickschnack

Reichweite und Schnellladen

In Sachen Reichweite gibt es an den Spirit Dot 2 nichts zu bemängeln. Während des Tests hatte ich im Alltag keinerlei Verbindungsprobleme, egal ob das Handy in der Hosentasche oder im Rucksack war. Auch im dichten Stadtverkehr kam es zu keinen Aussetzern durch andere störende Signale. Auch kann ich mich ohne weiteres knapp 10 Meter von dem Handy weg bewegen, ohne dass die Verbindung abreißt.

Die Akkulaufzeit gibt Anker mit 5,5 Stunden am Stück an, was ich in der Praxis auch durchaus bestätigen kann. Inklusive Case kommt man auf 16 Stunden Spielzeit, ohne, dass man an eine externe Stromversorgung muss. Das Case selbst wird per USB-C-Buchse geladen, die mit einer Silikonkappe geschützt ist. Drahtloses Laden wird leider nicht unterstützt. Anker hat in die Buds noch eine Schnellladefunktion integriert. Ist der Strom leer, reicht es aus, die Buds für 10 Minuten ins Case zu geben, um wieder Strom für eine Stunde zu haben.

Mit den Akku-Königen Galaxy Buds+ können diese Werte zwar nicht mithalten, die Laufzeit reicht für mich aber jedenfalls aus, um problemlos durch den Alltag zu kommen.