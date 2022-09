iPhone 14 kommt am Mittwoch: Was vom Apple-Event zu erwarten ist

Für Apple-Fans bedeutet der September neue iPhones - und am Mittwoch ist es so weit. Der kalifornische Technologiekonzern lädt zum groß angekündigten Produkt-Launch nach Cupertino. Warum die Veranstaltung, zum wichtigsten iPhone-Event seit Jahren werden könnte, verrät ein Blick in die Gerüchteküche.

Wie üblich hüllt sich der Konzern in eisernes Schweigen. Offiziell ist also noch gar nichts bekannt. Zahlreiche durchgesickerte Informationen deuten allerdings an, in welche Richtung es gehen könnte und welche weiteren Produkte von Apple zu erwarten sind.