iOS 16 im Test: Wir werden unsere iPhones anders nutzen

Beim Personalisieren wird der Lockscreen in 3 Teile aufgeteilt: Im schmalen Band ganz oben, wo standardmäßig Datum und Wochentag stehen, können auch Wetterinformationen, Fitness-Ziele, Uhr, Aktienkurse oder ähnliches angezeigt werden.

Ab iOS 16 ist es nämlich erstmals möglich, den Sperrbildschirm der iPhones anzupassen und zu personalisieren. Drückt man den Lockscreen erscheint ein neues Menü. Dort können verschiedene, für die jeweilige Situation passende Sperrbildschirme, angelegt werden. Ein Wechsel zu einem anderen Lockscreen-Design ist im Alltag in Sekundenschnelle möglich.

Lockscreen-Menü (links), automatische 3D-Effekte für Portrait-Wallpapers, Auswahl an Wallpaper-Designs (rechts)

So können die einzelnen Elemente am Sperrbildschirm angepasst werden

Diese Mini-Widgets sind zwar nicht interaktiv , aber zum Teil verlinkt - tippt man beispielsweise auf das kleine Wetter-Widget, kommt man direkt in die Wetter-App. Im neuen Lockscreen-Menü lässt sich außerdem das gewünschte "Focus"-Profil auswählen.

Widgets am Sperrbildschirm

Die Darstellung der Musikwiedergabe am Lockscreen wurde ebenso überarbeitet

Wie die Benachrichtigungen dort in Szene gesetzt werden, ist ebenso neu. Am ehesten kann man die Darstellung mit einer Art Karussell oder Rad vergleichen, das sich nach unten dreht.

Mit iOS 16 ändert sich auch die Art und Weise wie Notification und die Musikwiedergabe am Sperrbildschirm angezeigt werden. Weil der obere Teil des Displays ja bereits mit den Widgets belegt ist, werden die Notification im unteren Bildschirmbereich angezeigt.

In der Wetter-App gibt es nun grafisch dargestellte, stündliche Vorhersagen für Temperatur, Niederschlag und Wind

Dort wird die stündliche Temperaturvorhersage in Form einer Kurve angezeigt. Außerdem können dort die Niederschlagswahrscheinlichkeit sowie der UV-Index, Wind, Luftdruck, Feuchtigkeit usw. grafisch dargestellt werden.

Eine weitere Änderung, die sich im Alltag bemerkbar machen wird, ist die überarbeitete hauseigene Wetter-App , die neue Funktionen erhalten hat. So gibt es nun endlich stündliche Vorhersagen - auch für die kommenden Tage. Tippt man auf eine Uhrzeit des aktuellen Tages oder auf einen der nächsten Tage, taucht ein neues Fenster auf.

Offenbar funktioniert dieses Einbinden aber nur bei den hauseigenen Apple-Apps . Bei WhatsApp oder Signal kann das Freistellerfoto leider nicht an eine Nachricht angehängt werden. Wie das freigestellte Bild als neue Bilddatei abgespeichert werden kann, habe ich noch nicht herausgefunden - oder es funktioniert einfach nicht.

Photos hat ein neues lustiges neues Feature erhalten. Bei einem Porträt-Bild kann die Person im Vordergrund durch längeres Drücken vom Hintergrund losgelöst werden. Hält man den Ausschnitt durchgehend gedrückt, kann man in eine andere App wechseln und das freigestellte Foto beispielsweise direkt über Messages versenden oder in ein Pages-Dokument einbinden.

Nächste Generation von Apple CarPlay

Für all jene, die Apple CarPlay im Auto nutzen, könnte sich künftig einiges ändern. Bislang konnten CarPlay-Inhalte nur auf dem Bildschirm in der Mittelkonsole angezeigt werden. Durch ein größeres Update wird es in Zukunft auch möglich sein, die Instrumententafel zu bespielen.

Natürlich müssen die Voraussetzungen dafür vom Autohersteller geschaffen werden. Sind diese gegeben, können CarPlay-Inhalte auf allen Screens im Cockpit angezeigt werden. Apple spricht von Widgets und Funktionen, die sich auf den jeweiligen Bildschirmen personalisieren lassen.