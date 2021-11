HUAWEI nova 9 - Das kann das neue Smartphone von HUAWEI

02.11.2021

Professionelle Fotos selbst bei herausfordernden Lichtverhältnissen, ein langanhaltender Akku und blitzschnelle Reaktionen des Displays – das und noch mehr verspricht das neue HUAWEI nova 9. Was es in der Praxis kann, verrät dieser Bericht.

Eine sehr gute Fotoqualität ist schon lange ein wichtiges Entscheidungskriterium beim Kauf eines neuen Smartphones. Es soll spontane Momente langfristig in schönen Erinnerungen festhalten – unabhängig von Lichtverhältnissen und Kameraführung. Um allen Hobby-Fotograf:innen kreative und professionelle Fotografie zu ermöglichen, hat HUAWEI kürzlich das HUAWEI nova 9 auf einem internationalen Launch Event in Wien vorgestellt. Elegantes Design als Eyecatcher: Das HUAWEI nova 9 Auf den ersten Blick sticht einem sofort die unverwechselbare Farbe Starry Blue ins Auge. Neben dem schillernden Blau ist das Smartphone aber auch in der klassischen und eleganten Farbe Black erhältlich. Ein weiterer Eyecatcher ist das ultraschlanke Design mit dem brillanten 120Hz Curved OLED-Display. Das Smartphone ist nur 7,77mm dick und wiegt in etwa 175g, wodurch es angenehm leicht in der Hand liegt, und der ideale tägliche Begleiter ist. Das 6,57-Zoll große Display kann 1,07 Milliarden Farben wiedergeben und verfügt über eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120Hz sowie eine Touch-Sampling-Rate von 300Hz. Im Alltag merkt man klar eine flüssigere und detailreichere Darstellung - so ist beim Öffnen von Apps keine Verzögerung mehr erkennbar. Ganz besonders erkennbar werden diese Features beim Spielen von Games. Speziell bei rasanten Sport-Spielen profitiert man von der schnellen und genauen Übertragung der Berührungen.

Millionen Möglichkeiten mit der leistungsstarken Kamera Der Fokus des HUAWEI nova 9 liegt auf der Kamera. Insbesondere auf Nachtfotografie, die immer populärer wird. Durch das Ultra Vision Kamerasystem nimmt das Smartphone auch bei schlechten Lichtverhältnissen qualitativ hochwertige Fotos auf. Selbst Fotos, die in einem dunklen Restaurant oder bei Nacht aufgenommen werden, werden scharf. Die 50 MP RYYB Ultra Vision Hauptkamera hat einen 1/1,56-Zoll-Sensor, der eine hohe Lichtempfindlichkeit gewährleistet. Außerdem besitzt das HUAWEI nova 9 eine 32 MP Frontkamera mit einem 1/2,8-Zoll-Sensor, eine 8 MP Ultraweitwinkelkamera und eine 2 MP Tiefenkamera. Besonders beeindruckend ist die 2 MP Makrokamera, die perfekt für Objekte bis zu 4 cm Entfernung geeignet ist.

Auch bei Videoaufnahmen steht das Smartphone seinen Fotografie-Fähigkeiten in nichts nach. Im Dunklen kann mit den Funktionen „Night Selfie Video“ und „Extreme Night Shot“ mit der vorderen und der hinteren Kamera in 4K Auflösung gefilmt werden. Um jedes kleinste Detail festzuhalten, kann während der Aufnahme sogar zwischen den beiden Kameras umgeschalten werden. Zusätzlich gibt es eine eingebaute Videostabilisierung, sodass zittrige Hände oder holprige Autofahrten kein Problem mehr sind. Die Kamera auf der Rückseite des Smartphones unterstützt außerdem die Aufnahme von Zeitlupen- und Zeitraffervideos, was noch mehr Möglichkeiten zum Filmen von Videos bringt und professionellen Filmkameras Konkurrenz macht. Sind die Videos mal erstellt, findet man sie jetzt auch ganz schnell wieder – und zwar mit der intelligenten Videosuchfunktion. Sie besitzt nämlich eine AI-gestützte Tag- und Aktionserkennung. Mit der Funktion „Videoerstellung mit einem Klick“ kann man jetzt auch direkt über das Smartphone ein Video zusammenschneiden. HUAWEI Petal Clip hat dabei eine große Auswahl an Effekten und Vlog-Vorlagen. So ist ein eigenes Video in Sekundenschnelle erstellt.

In Verbindung mit einer HUAWEI Smartwatch kann die Kamerafunktion sogar noch mehr. Mit ihr kann man das Smartphone aus der Ferne steuern und ganz einfach die Fotos ansehen. Ganz unkompliziert lassen sich die beiden Geräte verbinden und so über die intelligente Uhr auf den Auslöser gedrückt werden. Das bringt Fotos wie von Profis, ohne dass man eine andere Person dazu braucht. Auch im Alltag nicht zu bremsen: Der langanhaltende Akku des HUAWEI nova 9 Aber nicht nur die Kamera und das Design überzeugen, auch der starke Akku ist ein sehr willkommenes Feature – vor allem bei einem stressigen und dynamischen Alltag. Das HUAWEI nova 9 besitzt einen 4300 mAh-Akku, der nicht nur eine hohe Akkulaufzeit hat. Dank 66W HUAWEI SuperCharge ist der Akku in nur 38 Minuten vollständig aufgeladen. Aber nicht einmal die Hälfte der Zeit – nämlich rund 18 Minuten – dauert es, den Akku ganze 60 % aufzuladen. So muss niemand mehr mit einem leeren Akku das Haus verlassen. Durch eine fortschrittliche Kühlungslösung ist das Smartphone zudem vor Überhitzung geschützt. Mit dem leistungsstarken Prozessor und der Snapdragon 778G 4G-Mobilplattform wird das HUAWEI nova 9 zum idealen Alltagsbegleiter.

Im Gesamten ist die Bedienung des neuen HUAWEI nova 9 sehr intuitiv. So kann zum Beispiel die Systemsteuerung einfach geöffnet werden, indem man auf dem Bildschirm nach unten wischt. Das erlaubt den Nutzer:innen direkten Zugriff auf WIFI, Bluetooth oder die Musik, die gerade gehört wird. Mit Device+ kann das HUAWEI nova 9 auch ganz einfach mit dem Laptop oder Tablet verbunden und so gesteuert werden. Ob man einen Anruf annehmen, sich Fotos anschauen oder Dokumente bearbeiten möchte. Alles geht so ganz bequem auch, wenn das Smartphone gerade außer Reichweite ist. Die HUAWEI AppGallery: der drittgrößte App-Marktplatz der Welt Die HUAWEI AppGallery ist der offizielle AppStore für HUAWEI Smartphones und Tablets und bereits der drittgrößte App-Marktplatz der Welt. Über die HUAWEI AppGallery lassen sich beliebte Apps und Spiele schnell und unkompliziert installieren. Ob Facebook und WhatsApp, Microsoft Office, amazon Shopping, Bolt, TomTom GO Navigation, Petal Search & Petal Maps oder Top-Games wie Asphalt 9 und Fortnite – die Vielfalt ist groß und wächst stetig.

Lokale Experten-Teams arbeiten kontinuierlich daran, dass weitere wichtige Apps für den lokalen, wie internationalen Markt in die HUAWEI AppGallery integriert werden. So sind österreichische Apps wie Mein ELBA-App der Raiffeisen Bank, die George und s Identity-App der Erste Bank, BAWAG P.S.K. klar, easybank App, Handy-Signatur App, ÖBB, jö Bonus Club, willhaben, Stopp Corona, ÖAMTC, Shpock, sowie Apps der heimischen Mobilfunkanbieter bereits im App Marktplatz vertreten. Apps, die noch nicht in der HUAWEI AppGallery sind, wie zum Beispiel Instagram und Spotify, lassen sich ganz einfach mit Petal Search finden und herunterladen oder direkt im HUAWEI Browser nutzen. Ein Tipp zum Schluss: beim Kauf eines HUAWEI nova 9 bekommt man bis zum 14. November die HUAWEI FreeBuds 4 kostenlos dazu.* Im brandneuen HUAWEI Flagship Store in der Kärntnerstraße 27 in Wien können die neuesten Highlights des Technologieunternehmens hautnah erlebt und gleich mitgenommen werden.

HUAWEI Watch GT 3: Gesundheitsmanagement leicht gemacht Beim internationalen Launch Event des HUAWEI nova 9 in Wien wurden noch drei weitere innovative neue Produkte vorgestellt: das HUAWEI nova 8i, die limitierten Huawei FreeBuds Lipstick und die Huawei Watch GT 3. Wearables wie die Huawei Watch GT 3 Serie waren dieses Jahr auch Fokus einer lokalen Studie, die Huawei in Zusammenarbeit mit IPSOS durchgeführt hat. Ziel der Befragung war es, herauszufinden, welchen Stellenwert Österreicher:innen Apps, Smartphones und Wearables zur Verbesserung der Lebensqualität beimessen. Die Studie gibt Aufschlüsse über den positiven Effekt von Wearables und Apps auf die Steigerung der Aktivitätslevels und verbesserte Ernährung. Die HUAWEI Watch 3 Serie als Flaggschiff-Smartwatch präsentiert sich dabei als idealer Begleiter für den Alltag. Alle Informationen zu den Studienergebnissen gibt es hier.

HUAWEI nova 9 Toggle Infobox Speicherkonfiguration: 8 GB RAM + 128 GB ROM Speicher

Unverbindlicher Richtpreis: EUR 499

Verfügbare Farben: Starry Blue, Black

Verfügbarkeit: ab sofort verfügbar – im ausgewählten Fachhandel sowie bei Mobilfunkanbietern

Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/nova9