3 Jahre ohne Google: So gut funktionieren Huawei-Handys heute

Wir haben uns angesehen, wie ein aktuelles Huawei-Handy in der Praxis funktioniert. Alle Fragen und Antworten zum Google-freien Huawei-Ökosystem.

Nicht ganz 3 Jahre ist es her, als Huawei verboten wurde, Google-Dienste auf seinen Smartphones anzubieten. Als sich die allgemeine Verwirrung legte, schwelte noch einige Monate die Hoffnung, dass das US-Handelsembargo vielleicht doch aufgehoben wird. Doch seit geraumer Zeit ist klar, dass es keine baldige Rückkehr der Google-Apps auf Huawei-Smartphones geben wird. Stattdessen arbeitet der chinesische Technologiekonzern intensiv an der Entwicklung eines eigenen Betriebssystems und am Aufbau eines hauseigenen Ökosystems. Wir haben uns auf dem aktuellen Flaggschiff-Gerät - dem Huawei P50 Pro - angesehen, wie das Huawei-Ökosystem derzeit im Alltag funktioniert und wie es im Vergleich zu Apples iOS und Googles Android dasteht. Das Review des P50 Pro ist übrigens hier zu finden. Das erfahrt ihr in diesem Artikel: Welches Betriebssystem läuft auf Huawei-Handys eigentlich?

Wie lässt sich ein Huawei-Betriebssystem bedienen?

Wie installiert man Apps auf einem Huawei-Handy?

Welche Apps gibt es in der Huawei App Gallery?

Wie installiert man Apps, die nicht in der App Gallery vorhanden sind?

Was sind Quick-Apps ?

Wie steht es um die Sicherheit von Apps aus der Huawei App Gallery?

Wie werden Apps aktualisiert ?

Wie sieht es mit Maps aus?

Petal Search : Wie gut funktioniert die Google-Alternative?

Gibt es am Huawei-Handy auch einen personalisierten Feed ?

Was haben Huaweis eigene Apps zu bieten?

Wie sieht es mit Datenschutz aus?

HarmonyOS läuft nur auf jenen Geräten, die in China verkauft werden © Florian Christof

Welches Betriebssystem läuft auf Huawei-Handys eigentlich? Bereits kurz nach Inkrafttreten des Android-Banns hat Huawei vollmundig angekündigt, dass man ohnehin auf eine solche Situation vorbereitet sei und ein nahezu fertiges, alternatives Betriebssystem in der Schublade habe. Das war wohl eher ein Bluff. Denn auf der internationalen Version des aktuellen Huawei P50 Pro ist von HarmonyOS keine Spur. Das Flaggschiff-Gerät läuft nämlich noch immer unter einer quelloffenen Version von Android - darüber liegt die Huawei-Benutzeroberfläche EMUI 12. Nur jene Handys, die in China verkauft werden, sind mit HarmonyOS ausgestattet. Gibt Unterschiede bei der Bedienung? Wer das Huawei-Handy erstmals in Betrieb nimmt, sich zunächst nur an der Oberfläche bewegt oder das Einstellungsmenü durchforstet, wird kaum Unterschiede zum herkömmlichen Google-Android feststellen. Die Handhabung der Benutzeroberfläche ist in diesem Sinne weitestgehend deckungsgleich. Auch das Pull-Down-Menü für einen Schnellzugriff auf WLAN, Bluetooth, Helligkeit oder Flugmodus ist nicht von anderen Android-Phones zu unterscheiden. Selbiges gilt für die Navigationsgesten.

Huawei EMUI 12: Homescreen & Settings © Screenshot

Wie installiert man Apps auf einem Huawei-Handy? Wenn nach einer ersten Inspektion die Installation von Apps ansteht, beginnt der Spaß - oder besser gesagt, die Verwirrung und der Ärger. Die erste Anlaufstelle, um neue Anwendungen zu finden und zu installieren ist die Huawei App Gallery. Die Navigation im offiziellen Huawei-App-Store ist weitgehend eine Frage der Gewohnheit und des Geschmacks. Auffallend an der Huawei App Gallery sind allerdings die häufig auftretenden Werbeeinschaltungen, die für meinen Geschmack etwas zu weit gehen – vor allem die Display-füllenden Werbungen, die man erst nach ein paar Sekunden wegschalten kann. Auch die Sortierung der einzelnen Anwendungen und die Einteilung in verschiedene Genres finde ich unübersichtlich und wenig durchdacht. Wer jedoch gezielt eine bestimmte App installieren möchte, wird ohnehin nur das Suchfeld benötigen. Doch bei den dort angezeigten Sucherergebnissen werden viele Nutzer*innen verwirrt und verunsichert werden.

Unter der App-Bezeichnung wird angeführt, aus welcher Quelle die Anwendung installiert wird © Screenshot

Welche Apps gibt es in der Huawei App Gallery? Es ist nämlich so: Hat man Glück, ist die App im offiziellen Huawei-App-Store vorhanden und kann wie gewohnt installiert werden. Was die Anzahl an Apps betrifft, hat sich in den vergangenen Jahren einiges zum Positiven entwickelt. So sind mittlerweile zahlreiche lokale und regionale Apps offiziell im der App Gallery zu finden: Beispielsweise die Apps der heimischen Banken, ÖBB, Post, ORF, Mobilfunker, Amazon, News-Seiten, ÖAMTC und viele andere. Obwohl die Anzahl an Anwendungen in der App Gallery stetig zunimmt und der App-Store bereits einiges zum Vorweisen hat, sind dort längst nicht alle Anwendungen verfügbar, die man vom Google-Android oder iOS gewohnt ist.

Verfügbare Apps in der Huawei App Gallery © Screenshot

Welche Apps gibt es in der Huawei App Gallery? Toggle Infobox Auf Pfeil klicken, um Liste zu öffnen / schließen Google-Apps Google Chrome - aus externen App-Store / kein Login möglich

Google Maps - aus externen App-Store / kein Login möglich

Google Photos - aus externen App-Store/ kein Login möglich

Google Gmail - aus externen App-Store / funktioniert nur als Client für externe Mail-Adressen

Google Gboard - aus externen App-Store

Google News - funktioniert nicht

Google Calendar - funktioniert nicht

Google Drive - funktioniert nicht

Google Keep - funktioniert nicht

Google Family Link - funktioniert nicht

Google Docs - funktioniert nicht

YouTube - funktioniert nicht Social Media Instagram - aus externen App-Store

TikTok - in App Gallery vorhanden

Facebook - aus externen App-Store

Twitter - aus externen App-Store

Reddit - aus externen App-Store

Twitch - Quick-App / aus externen App-Store

Snapchat - in App Gallery vorhanden Messenger WhatsApp - APK von offizieller WhatsApp-Website

Signal - aus externen App-Store

Schoolfox - in App Gallery vorhanden

Kidsfox - in App Gallery vorhanden Musik Spotify - aus externen App-Store

Mixcloud - aus externen App-Store

Sonos - aus externen App-Store

Shazam - aus externen App-Store

Soundcloud - aus externen App-Store

TuneIn - aus externen App-Store Video-Streaming Netflix - aus externen App-Store

ORF TVThek - in App Gallery vorhanden

Disney+ - aus externen App-Store

Amazon Prime Video - aus externen App-Store

ZAPPN - in App Gallery vorhanden

Drei TV - in App Gallery vorhanden

ZDF Mediathek - in App Gallery vorhanden

VLC Player - in App Gallery vorhanden Shopping Amazon - in App Gallery vorhanden

Zalando - nicht möglich

H&M - Quick App

IKEA - Quick App / aus externen App-Store

Willhaben - in App Gallery vorhanden

Geizhals - in App Gallery vorhanden

Jö - in App Gallery vorhanden Lieferservice Mjam - nicht möglich

Lieferando - in App Gallery vorhanden Banking Erste Bank - in App Gallery vorhanden

Raiffeisen Elba - in App Gallery vorhanden

Hypo Mein Elba-App - in App Gallery vorhanden

Bank Austria - in App Gallery vorhanden

Bawag P.S.K - in App Gallery vorhanden

Easybank - in App Gallery vorhanden

Revolut - in App Gallery vorhanden

N26 - nicht möglich Mobility ÖBB - in App Gallery vorhanden

Wiener Linien - nicht möglich

VOR (AnachB) - in App Gallery vorhanden

Handyparken - aus externen App-Store

ÖAMTC - in App Gallery vorhanden

Bergfex - nicht möglich

VVT - in App Gallery vorhanden

Salzburg Verkehr - in App Gallery vorhanden

Uber - Quick App / aus externen App-Store

ShareNow - aus externen App-Store

Bolt - in App Gallery vorhanden News Feedly - aus externen App-Store

Pocket - aus externen App-Store Produktivität Slack - aus externen App-Store

Microsoft Teams - Quick App / aus externen App-Store

Microsoft Outlook - Quick App / aus externen App-Store Reise Booking - in App Gallery vorhanden

Airbnb - Quick App / aus externen App-Store

Expedia - aus externen App-Store

Trivago - in App Gallery vorhanden

Vrbo - aus externen App-Store

Checkfelix - aus externen App-Store

FlixBus - aus externen App-Store Tools Speedtest Ookla - in App Gallery vorhanden

Dropbox - aus externen App-Store

LastPass - aus externen App-Store Smart Home Netatmo Energy - aus externen App-Store

Xiaomi Mi Home - aus externen App-Store

Kasa (Smart Plug) - aus externen App-Store Sonstiges Grüner Pass - in App Gallery vorhanden Airlines Austrian Airlines - in App Gallery vorhanden

Lufhansa - in App Gallery vorhanden

British Airway - Browser-App

Emirates - in App Gallery vorhanden

Turkish Airlines - in App Gallery vorhanden

Ryan Air - in App Gallery vorhanden

Wizz Air - Quick App / aus externen App-Store

Qatar Airways - in App Gallery vorhanden

KLM - in App Gallery vorhanden

AirFrance - in App Gallery vorhanden

Wie installiert man Apps, die nicht in der App Gallery vorhanden sind? Um solche Apps dennoch für Huawei-Nutzer*innen zur Verfügung stellen zu können, greift Huawei auf Drittanbieter-App-Stores zurück und hat zum Teil deren Katalog in seine eigene Suche indexiert. Allerdings scheinen nicht alle Apps aus externen Stores in der App-Gallery-Suche auf. Daher ist es so manches Mal notwendig, direkt in den Drittanbieter-App-Stores nach Anwendungen zu suchen. Ein Beispiel: Wer nach der Dropbox-App sucht, wird sie in der App Gallery zunächst nicht finden. In den Sucherergebnissen scheint das Dropbox-Icon allerdings weiter unten auf, unter der Rubrik: "Results from Petal Search". Dort gibt es einen kleinen Hinweis darauf, dass die Anwendung aus dem Drittanbieter-App-Store APKPure installiert werden kann.

Die ersten Schritte, um Dropbox zu installieren © Screenshot

Zahlreiche Einwilligungen und Bestätigungen notwendig Klickt man auf "Installieren" wird man darauf hingewiesen, dass man nun den offiziellen Huawei-App-Store verlässt und sich die App aus einer anderen Quelle holt. Nach einer Bestätigung wird man an den APKPure-Store weitergeleitet und erneut gefragt, ob man die App auch wirklich installieren will. Daraufhin beginnt der Download der entsprechenden APK-Datei. Sobald dieser abgeschlossen ist, wird nochmals die Zustimmung eingeholt und darauf hingewiesen, dass es eigentlich gefährlich ist, Apps aus externen Quellen zu installieren. Anschließend wird die App automatisch auf Schadsoftware gescannt und es erscheint erneut ein Interaktionsfeld, bei dem man nochmals auf "Install" klicken muss. Schließlich ist der Installationsprozess fertig und die App befindet sich auf dem Smartphone.

Die weiteren Schritte, um Dropbox zu installieren © Screenshot

Manche Apps und Funktionen verlangen nach Google Ob die jeweilige App dann tatsächlich funktioniert, ist nicht garantiert. Manche Anwendungen verlangen die Google Mobile Services (GMS), um einwandfrei verwendet werden zu können. Dropbox beispielsweise verlangt zwar nach den GMS, wodurch etwa die Plus- beziehungsweise Premium-Features nicht funktionieren. Abseits der Premium-Funktionen lässt sich die App aber wie gewohnt verwenden. Manche Apps, beispielsweise WhatsApp, werden weder aus dem eigenen noch aus einem externen App-Store geladen. Hier verweist die Suche der App Gallery direkt auf die Website von WhatsApp, wo die APK der App heruntergeladen werden kann. Fragwürdige Quellen für Anwendungen Bei den Drittanbieter-App-Stores greift Huawei hauptsächlich auf APKPure oder auf APKMonk zurück. Dort werden auch Google-Apps zum Download angeboten. Allerdings lassen sich nicht alle davon auf einem Huawei-Handy installieren. Google Maps kann etwa installiert und genutzt werden. Allerdings ist ein Anmelden mit dem Google-Konto nicht möglich. Andere Google-Apps - Calendar, News, Docs, oder Drive - können zwar installiert werden, lassen sich allerdings nicht öffnen. Selbst wenn die Stores von APKPure, Aptoide und APKMonk als mehr oder weniger vertrauenswürdige App-Store-Alternativen gelten, kann man sich nie sicher sein, was man sich tatsächlich auf seinem Handy installiert. Besonders vorsichtig sollte vor allem bei jenen Apps sein, die ein Login verlangen, die zahlreiche persönliche Informationen beinhalten oder bei denen man gar seine Zahlungsinformationen hinterlegt.

Quick-Apps werden mit einem blauen Zusatz-Symbol angezeigt © Florian Christof

Was sind Quick-Apps? Das ist aber noch nicht alles, denn es gibt noch eine weitere Möglichkeit, Apps auf einem aktuellen Huawei-Handy zu installieren, nämlich die Quick-Apps. Dabei handelt es sich laut Huawei um abgespeckte Anwendungen, die nur einen Bruchteil des Codes einer nativen App umfassen und ohne klassische Installation auskommen. Rein optisch handelt es sich hier in den allermeisten Fällen um eine bessere Browser-Version der jeweiligen Anwendungen. Diese Quick-Apps werden als Icon am Home-Screen hinterlegt und sind mit einem weißen Blitz auf blauem Hintergrund gekennzeichnet. Irritierende Angaben in der App Gallery Was mich in der App Gallery noch irritiert hat: Sucht man nach Apps, wird in den Sucherergebnissen angezeigt, wie oft die jeweiligen Apps bislang installiert wurden. Und diese Angaben können nie und nimmer stimmen. Die Jö-App beispielsweise wird niemand außerhalb Österreichs auf sein Handy laden. Die Huawei App Gallery zeigt allerdings an, dass diese App mehr als 3 Millionen Mal installiert wurde, aber nur 14 Bewertungen erhalten hat.

© Screenshot

Woher diese Zahl kommt, ist nicht herauszufinden. Mehr oder weniger ausgeschlossen ist, dass die Jö-App über die Huawei App Gallery mehr 3 Millionen Installs verzeichnet. Auch bei anderen regionalen Anwendungen ist die Angabe über die Anzahl der Installationen ähnlich überzogen. Das Problem dabei ist, dass man sich als User*in hinters Licht geführt fühlt und das Vertrauen in das neue Ökosystem darunter leidet. Und genau ein solches Vertrauen hätte Huawei mehr als dringend notwendig. Wie sicher sind Apps aus der Huawei App Gallery? Apple und Google werden bekanntlich nicht müde zu betonen, dass nur ihre App-Stores Sicherheit garantieren; nur diese quasi-monopolistische Infrastruktur würde uns Nutzer*innen vor dem "Wilden Westen" an Apps schützen. Und dennoch tauchen regelmäßig schadhafte Apps in den genannten App-Stores auf, die es auf die Daten von User*innen abgesehen haben oder irgendwelche anderen fragwürdigen Ziele verfolgen. Bei der Huawei App Gallery wird es wohl nicht viel anders aussehen. Im Großen und Ganzen dürften vertrauenswürdige Anwendungen aus dieser Quelle angemessenen Sicherheitsstandards unterliegen. Wie gut diese Qualitätskriterien tatsächlich sind, wird sich aber vermutlich erst zeigen können, wenn die Zahl der Nutzer*innen nach oben geht und die Apps dementsprechend mehr Beachtung finden.

© Florian Christof

Wie werden Apps aktualisiert? Die Updates der einzelnen Apps werden in der App Gallery verwaltet. Jene Anwendungen, die direkt aus dem offiziellen Huawei-App-Store installiert wurden, können in der App Gallery aktualisiert werden - auch vollautomatisch. Gibt es ein Update für eine App, die ursprünglich aus einem externen App-Store stammt, wird das ebenso in der App Gallery unter dem Menüpunkt "Updates" angezeigt. Will man ein solches Update einspielen, wird man zum externen App-Store weitergeleitet. Dort muss dann die App allerdings komplett neu installiert werden.

Apps aus externen Quellen müssen für ein Update komplett neu installiert werden © Florian Christof

Wie sieht es mit System-Updates aus? Eine offizielle Angabe von Huawei zu System-Updates gibt es nicht. Vielleicht deswegen, weil Huawei selbst nicht genau weiß, wie es mit den Betriebssystem-Chaos in den kommenden Monaten und Jahren weitergehen wird. Möglicherweise ändert sich das, wenn alle Huawei-Geräte standardmäßig unter dem hauseigenen HarmonyOS laufen. Aktuell sieht es leider ziemlich traurig aus, was System-Updates und Sicherheits-Aktualisierungen betrifft. Das Huawei P40 Pro, das in Österreich im März 2020 erschienen ist, hat nämlich noch kein einziges größeres System-Update erhalten und steht noch immer bei EMUI 10.1 beziehungsweise Android 10. Das Android-Sicherheitspatch-Level zeigt "1. Oktober 2020". Das 2020er-Flaggschiff ist also seit fast eineinhalb Jahren mit keinem Sicherheits-Update mehr versorgt worden. Wie sieht es mit Maps aus? Was auf herkömmlichen Android-Handys Google Maps ist, ist auf Huawei-Phones die Anwendung "Petal Maps". Das Kartenmaterial dafür stammt von TomTom und anderen Anbietern. Rein oberflächlich betrachtet, unterscheidet sich Petal Maps gar nicht sehr von Google Maps. Es gibt die Möglichkeit, Routen zu planen - sowohl mit dem eigenen Auto als auch mit dem Fahrrad, zu Fuß oder per öffentliche Verkehrsmittel. Auch die Meta-Informationen zu den Adressdaten scheinen recht reichlich vorhanden zu sein. Geht man allerdings etwas ins Detail, wird deutlich, dass Petal Maps noch lange nicht dort ist, wo Google Maps heute steht.

Andere Apps greifen natürlich auch auf das Kartenmaterial von Petal Maps zu © Screenshot

Fehleranfällig bei Adressangaben Die Routenplanung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zumindest was das Wiener Stadtgebiet betrifft, funktioniert im Grunde einwandfrei. Auch die Echtzeit-Verkehrsanzeige bei der PKW-Routenplanung sieht recht zuverlässig aus. Beim Auffinden von korrekten Adressen für etwaige Routenplanung wird es dann allerdings ziemlich fehleranfällig. Ein Beispiel: Plant man etwa von der Lugner City mit dem Auto zum KURIER zu fahren, wird man nicht dort ankommen, wo man hinwill. In Petal Maps ist nämlich die alte Adresse des KURIER hinterlegt, die mittlerweile seit fast 8 Jahren nicht mehr in der Lindengasse ist. Außerdem wird beim Straßennamen nicht "Lindengasse", sondern nur "Linden" angezeigt. Gut, gibt man halt die komplette Adresse ein: Leopold-Ungar-Platz 1, 1190 Wien. Von Petal Maps wird zunächst die Adresse ohne Hausnummer vorgeschlagen. Wählt man diesen Vorschlag aus, wird man erneut in die Irre geschickt. Nächster Versuch: Diesmal aber inklusive Angabe der Hausnummer. Auch wenn der nunmehrige Treffer näher am tatsächlichen Ziel ist, weiß Petal Maps selbst dann nicht genau, wo sich der Eingang zum KURIER-Gebäude befindet.

Der rote Pfeil zeigt an, wo sich die gesuchte Adresse tatsächlich befindet. © Screenshot

Verwirrende Suchergebnisse in Petal Maps Vielleicht ist das nur ein Zufall und ich habe beim Ausprobieren genau jene Adressen gefunden, die nicht wirklich korrekt indexiert sind. Also habe ich noch etwas weitergesucht. Eine solch arge Verfehlung konnte ich auf die Schnelle tatsächlich nicht mehr ausfindig machen. Allerdings habe ich noch eine Polizeiinspektion gefunden, die komplett falsch eingezeichnet ist, sowie einige Geschäfte und Restaurants, bei denen die Informationen nicht stimmen. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Suchvorschläge und Suchergebnisse ziemlich beliebig daherkommen. Die Suche nach "Zeiss Planetarium Wien" war nicht in der Lage, mir das richtige Planetarium anzuzeigen. Petal Maps hat stattdessen Planetarien in Tirol, Stuttgart und anderen deutschen Städten angezeigt. Auch die folgenden Suchanfragen nach "Planetarium Wien" beziehungsweise "Planetarium" waren wenig erfolgreich. Wüsste man nicht wie die korrekte Adresse lautet, wäre man auf ziemlich verlorenem Posten.

Die Suche in Petal Maps hat noch größeren Aufholbedarf © Screenshot

Petal Search: Wie gut funktioniert die Google-Alternative? Aus Nutzer*innen-Sicht ist die Petal Search stark an die mobile Suche von Google angelehnt. So können die Sucherergebnisse nach Web, Apps, Shopping, Images, News, Videos etc. sortiert werden. Was die Zuverlässigkeit der Suchergebnisse angeht, liegt die Petal Search eher im Bereich der Bing-Suche. An die Google-Suchergebnisse kommt die Huawei-Suche leider nicht heran.

Petal Search © Screenshot

Gibt es am Huawei-Handy auch einen personalisierten Feed? Wischt man am Home-Screen ganz nach rechts, kommt man zu einem personalisierten Feed. Ähnlich wie bei Googles Android erhält man dort einen Überblick über Wetter, zurückgelegten Schritte, Kalender-Einträgen und den tagesaktuellen News. Die dort angezeigten News werden in den allermeisten Fällen von der Squid-App, einem News-Aggregator, zur Verfügung gestellt. Die Auswahl der Quellen ist Geschmacksache, könnte meiner Meinung nach, aber etwas mehr Niveau vertragen. Außerdem finde ich das Design nicht wirklich gelungen. Will man einen Artikel lesen, landet man auf einer stark abgespeckten Artikel-Seite, die wohl den AMP-Seiten von Google nachempfunden sein sollen. Es gibt dort kein Logo zu sehen und das Layout des Inhaltes ist extrem reduziert, sodass es oft einfach nicht gut aussieht und man auf dem ersten Blick nicht genau weiß, auf welcher Seite man einen Artikel liest.

Der personalisierte Feed auf einem Huawei-Smartphone © Screenshot

Was haben Huaweis eigene Apps zu bieten? Mail, Kalender, Notizen, Browser, SMS, Health, Gallery, Wallet, Cloud, Wetter, Kontakte, Rechner ... Die nativen Apps des Huawei-Betriebssystems sind zahlreich vorhanden und lassen im Grunde keine Lücke offen. Über die Usability der jeweiligen Anwendungen lässt sich naturgemäß streiten, ein gewisses Maß an Benutzerfreundlichkeit ist bei den Apps aber weitgehend gegeben. Außerdem gibt es eine Wallet für Payment-Services, die sogar eine Krypto-Anbindung habe soll; es gibt eine eigene Video-App, die eine Mischung aus YouTube, TikTok und Instagram-Reels darstellt; und es gibt eine eigene Musik-App, die an Spotify angelehnt ist und ebenso ein Abo verlangt.

Die hauseigenen Apps von Huawei © Screenshot

Wie sieht es mit Datenschutz aus? Wie der Umgang Huaweis mit dem Datenschutz im Detail aussieht, lässt sich hier nicht beantworten. Natürlich wird an zahlreichen Stellen darauf hingewiesen, dass sich Huawei datenschutzkonform verhält und private Daten der User*innen sensibel behandelt werden. Im Einstellungsmenü gibt es einen übersichtlichen Überblick über die jeweiligen Berechtigungen der einzelnen Apps, die an dieser Stelle auch bearbeitet werden können. Personalisierte Werbung kann dort ebenso deaktiviert werden.

Privacy-Einstellungen auf einem Huawei-Handy © Screenshot