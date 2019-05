Wie Huawei ohne Android weitermachen will

ARM ist in vielerlei Hinsicht unersetzbar. Huawei könnte die Mikroarchitektur wechseln, allerdings würde damit auch die Kompatibilität mit Android-Apps wackeln. Entwickler müssten ihre Apps an die neue Architektur anpassen, damit diese lauffähig werden. Das war mitunter einer der Gründe, wieso Intels Smartphone-Chips (die auf x86 statt ARM setzten) floppten.

Huawei muss wohl darauf hoffen, dass ARM seine Meinung ändert. Denn streng genommen wäre ARM als britisches Unternehmen mit japanischem Eigentümer ( Softbank) nicht dazu gezwungen, seine Geschäfte mit dem chinesischen Konzern einzustellen. Da man aber auch zahlreiche US-Kunden sowie Standorte in den USA hat, will man es sich wohl nicht mit diesen verscherzen.

Huawei darf aber lediglich keine neuen Technologien lizenzieren, bestehende Produkte können weiterhin verwendet werden. Daher ist man zumindest für dieses Jahr gerüstet, der für den Herbst erwartete HiSilicon Kirin 985 wird wohl wie geplant auf den Markt kommen. Ab 2020 steht man aber womöglich ohne eigenen Chip dar.

Die Auswahl der Zulieferer ist beschränkt: Qualcomm darf nicht (US-Unternehmen) und Samsung will vermutlich nicht (Konkurrent), wodurch lediglich der taiwanesische Hersteller MediaTek verbleibt. Dieser beliefert mit seinen Budget-Chips aber vorwiegend kleine Hersteller – ob man die Nachfrage für einen Konzern wie Huawei decken könnte, ist unklar. Zudem scheint Huawei nun auf Nummer sicher zu gehen und fragt bei allen derzeitigen Zulieferern nach, ob diese Beziehungen in jeglicher Form zu den USA haben – eine Frage, die aufgrund der Globalisierung nicht mehr so einfach zu beantworten ist.

Vergebliches Hoffen auf politische Einigung

Obwohl sich Chinas Regierung bereits mehrmals kritisch zum Vorgehen der US-Regierung geäußert hat und Gegenmaßnahmen androhte, blieben bislang konkrete Handlungen aus. Das gibt zwar Hoffnung, dass hinter den Kulissen weiterverhandelt wird, vieles deutet aber auch auf einen „kalten Handelskrieg“ hin, der noch länger dauern könnte. „Wir sind jetzt auf dem Weg zu einem neuen langen Marsch und wir müssen wieder von ganz vorne anfangen“, sagte der chinesische Präsident Xi Jinping bereits am Montag.

Damit spielte Xi auf den „Langen Marsch“ der Roten Armee in den Jahren 1934 und 1935 an, an dem auch die Führung der Kommunistischen Partei, unter ihnen Mao Zedong, teilnahm. Beobachter interpretieren die Aussage als Hinweis darauf, dass Chinas Regierung keine rasche Einigung mit den USA erwartet.

Huawei macht weiter wie bisher

Obwohl Huawei die wohl schlimmste Krise in seiner 32-jährigen Firmengeschichte durchläuft, gibt man sich intern noch relativ ruhig. Tom Chen, ein für das Thema Smartphone-Fotografie verantwortlicher Huawei-Manager, sagte gegenüber der futurezone, man habe bereits mit den Planungen für die P-Serie kommendes Jahr begonnen. Auch die Zusammenarbeit mit Leica, dem deutschen Kamera-Hersteller, sei nicht gefährdet.

„Unsere Partnerschaft hat keine politische Basis“, sagte Chen. „Wir glauben nicht, dass das in naher Zukunft auseinanderbricht. Bisher hat sich unsere Zusammenarbeit nur verstärkt.“