Huawei tut so, als wäre nichts passiert

Auch Huawei-Gründer Ren Zhengfei meldete sich am Dienstag erstmals in einem Interview mit dem staatlichen Sender CCTV öffentlich zu Wort. Laut ihm sei ein Konflikt mit den USA unvermeidbar gewesen. „Wir haben die Interessen von Einzelpersonen und unserer Familien für unsere Werte aufgegeben, um an die Spitze der Welt zu gelangen. Wegen dieser Werte hätte es irgendwann einen Konflikt mit den USA gegeben.“ Ren zeigte sich zudem dankbar gegenüber den US-Unternehmen, ohne die man nicht so groß werden hätte können. „Schuld an der aktuellen Situation sind die US-Politiker, nicht die Firmen.“

Lange vorbereitet

Huawei hatte sich bereits seit langer Zeit auf eine derartige Situation vorbereitet, wie aus einem Memo von He Tingbo, Leiterin von Huaweis Chip-Designer HiSilicon, hervorgeht. Das Unternehmen legte ausreichend Komponenten auf Lager, um eine derartige Situation für zumindest drei Monate zu überstehen. Zudem versuchte man offenbar bereits im Vorjahr, seine Alternative zum Google Play Store, die App Gallery, stärker außerhalb Chinas zu etablieren.

Dafür umwarb man Entwickler und versprach, diese verstärkt am Heimatmarkt China zu bewerben. Auch Mobilfunkern wurden die Pläne vorgelegt. Dabei stieß man jedoch auf den gleichen Widerstand wie Samsung und andere Hersteller, die eigene App-Stores für ihre Android-Gerät aufbauen wollten. Zudem löst man damit nicht das Problem der fehlenden Google-Apps, die von Smartphone-Nutzern als selbstverständlich angesehen werden, beispielsweise Google Maps und YouTube.

Druckmittel seltene Erden

Der chinesische Präsident Xi Jinping stattete am Wochenende einer Mine für seltene Erden einen Besuch ab. Diese sind insbesondere für die Produktion von elektronischen Komponenten erforderlich, beispielsweise Akkus und Bildschirmen. Das sorgte für Spekulationen, dass China die begehrten Ressourcen nutzen könnte, um Druck auf die USA auszuüben. Bereits 2010 verhängte China weitreichende Exportbeschränkungen, wodurch der Preis für einzelne Elemente in die Höhe schoss. 2014 ließ die Welthandelsorganisation ( WHO) die Beschränkungen nach einer Klage aufheben.