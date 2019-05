Wie Trump Huawei schlagartig lahmgelegt hat

Insbesondere die Update-Problematik bereiten dem Konzern und Experten Kopfzerbrechen. Android ist das derzeit beliebteste Smartphone-Betriebssystem und dementsprechend ohnehin ein beliebtes Ziel von Angreifern. Wenn Hacker aber auch wissen, dass gewisse Sicherheitslücken bei Huawei-Geräten offen bleiben, könnten diese nochmals verstärkt ins Visier genommen werden.

Huawei betonte in einer ersten Stellungnahme, dass alle bislang produzierten Geräte weiterhin Sicherheitsupdates erhalten werden. Wie das jedoch gelingen soll, ist unklar. Google stellt die wichtigsten Android-Sicherheitsupdates selbst im Monatstakt bereit, diese betreffen aber nur Teile des Betriebssystems. Huawei hat keinen Zugriff auf den Code der von Google entwickelten Android-Komponenten, um entdeckte Lücken zu schließen. Auch Google konnte bislang nur garantieren, dass man weiterhin Apps über den Play Store aktualisieren können wird. Abgesehen davon gab man sich ähnlich wortkarg wie Huawei.

Huawei betont bereits seit mehreren Jahren, dass man für einen derartigen Fall ein eigenes Betriebssystem für Smartphones, Tablets und Laptops entwickelt habe. Doch mit der Ausnahme dieser Ankündigung ist kaum etwas über die angebliche Android-Alternative bekannt. Das Problem ist wohl auch weniger das Betriebssystem selbst, als vielmehr das Ökosystem dahinter. Hier dominieren Apples App Store und Googles Play Store, nennenswerte Alternativen gibt es nach dem Aus von Windows Mobile keine mehr. Ein Huawei-Manager gab auf Anfrage der futurezone Ende März an, das hauseigene Betriebssystem nicht zu kennen und beteuerte, man wolle derzeit nicht auf Android verzichten.

Zahlt sich ein Huawei-Smartphone noch aus?

Huawei hat zumindest Erfahrung mit Android ohne Google-Apps, denn in China wird es bereits in dieser Form ausgeliefert. China blockiert bereits seit 2010 die Google-Suche, 2014 folgten die restlichen Google-Dienste. Ob ein Smartphone in dieser Form Erfolg hätte, ist aber zweifelhaft. Nokia versuchte es beispielsweise 2014 mit der X-Reihe, die auf eine stark angepasste Android-Version ohne Google-Apps setzte. Das Experiment wurde nach nur wenigen Monaten wegen Erfolglosigkeit beendet.

Auch das Installieren der Google-Apps ist nur mühsam möglich und bleibt Nutzern mit technischem Wissen vorbehalten. Wie Huaweis aktualisierte Version von Android aussehen wird, könnte sich womöglich bereits am Dienstag zeigen. Huaweis-Tochtermarke Honor wird dann den Europa-Start des Honor 20 in London feiern, die Veranstaltung wurde nicht verschoben. Dennoch ist es schwer vorstellbar, dass sich die Smartphones ohne Google-Ökosystem weiterhin so gut verkaufen wie zuvor. Huawei verkaufte 2018 knapp 206 Millionen Smartphones, davon gingen 105 Millionen Stück nach China, 101 Millionen an den Rest der Welt.

Suche nach neuen Partnern

Google ist nicht das einzige Unternehmen, das vorerst keine Geschäfte mehr mit Huawei machen kann. Auch die Chip-Hersteller Intel, Qualcomm, Xilinx und Broadcom werden den chinesischen Konzern nicht mehr mit Bauteilen beliefern. Bloomberg zufolge hat Huawei sich aber auf eine mögliche Eskalation vorbereitet und ausreichend Komponenten von diesen Herstellern im Vorfeld gekauft, um zumindest drei Monate lang weiter produzieren zu können. Offen bleibt auch, ob Huawei weiterhin Windows-Geräte ausliefern darf, da es sich bei Microsoft ebenfalls um ein US-Unternehmen handelt. Huawei wollte das vorerst nicht kommentieren, eine Anfrage bei Microsoft läuft.